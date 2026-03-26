Alanya’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Mahmutlar Mahallesi sahil yolunda yaşanan çökme sorunu aradan geçen zamana rağmen çözülemedi. Deniz tahribatı ve bakımsızlık nedeniyle yıkılan istinat duvarının bulunduğu noktada tehlike her geçen gün daha da büyüyor. Sahil şeridi boyunca uzanan yürüyüş ve bisiklet yolunun bir bölümünün denize doğru kaydığı, taş ve toprak zeminin tamamen boşaldığı gözlenirken, bölgede oluşan büyük çukur yayalar ve bisiklet kullanıcıları için ciddi risk oluşturmaya devam ediyor.

‘HER AN KAZA YAŞANABİLİR’

Özellikle akşam saatlerinde güvenlik önleminin yeterli seviyede olmaması vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgede sadece geçici şeritlerle önlem alınması ise tepkilere neden oluyor. Mahalle sakinleri, aradan geçen süreye rağmen kalıcı bir çalışma yapılmadığını belirterek, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin risk altında olduğunu ifade etti. Yolun altının boşalmaya devam ettiğini vurgulayan vatandaşlar, çökmenin ilerlediğini dile getirdi.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Vatandaşlar, olası bir can kaybı yaşanmadan önce yetkililerin harekete geçmesini isteyerek, sahil yolunun eski güvenli haline kavuşturulması için kapsamlı bir onarım çalışmasının bir an önce başlatılmasını talep ediyor.

Muhabir: Ramazan Özdemir