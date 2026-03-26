ALANYA emlak ve inşaat sektörünü temsil eden dernek başkanları ve yöneticileri, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nda önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği (TTPP) Başkanı Mehmet Ekinci, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Emrah Cezirioğlu ve ALEKOD Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Yetkin yer aldı. Heyeti, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Zeynep Çebiç ağırladı. Sezon öncesi kritik başlıkların ele alındığı toplantıda, özellikle emlak piyasasında yaşanan daralma, yatırımcı beklentileri ve ikamet düzenlemeleri gündemin ana maddelerini oluşturdu.

'SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU VE TALEPLERİ DEĞERLENDİRDİK'

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Cezirioğlu, "Toplantıda sektörün mevcut durumu, beklentiler ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıda ayrıca, ikamete kapalı mahallelerin yeniden açılması yönündeki taleplerimizi de ileterek, emlak ve gayrimenkul sektörünün sezon öncesinde daha sağlıklı bir ivme kazanmasına katkı sunacak adımların önemini vurguladık. Alanya’mızın ekonomik ve sektörel gelişimine katkı sağlayacak her türlü iş birliğini önemsemeye devam edeceğiz. Sezon öncesinde atılacak doğru adımlarla sektörümüzde hareketliliğin artacağına ve daha olumlu bir sürecin başlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ACİL ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKEN HUSUSLARI DİLE GETİRDİK'

Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı (TTPP) Mehmet Ekinci, daha önce Ankara’da yapılan girişimlere dikkat çekerek Göç İdaresi Başkanlığı ile yürütülen süreci hatırlattı. Ekinci, "Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’yı başta inşaat ve emlak sektörlerinin önemli sorunlarını tekrar gündeme taşımak üzere (Kasım 2025 sonu Ankara Göç İdaresi Başkanlığına ziyarette bulunan Alanyamız’ın önde gelen bazı STK Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan vekilleri ile) makamında ziyaret ettik. Yakın çevremizdeki savaşların gölgesinde kalmakta olan bir çok önemli ve bir o kadar da acil çözüme kavuşturulması gereken hususları tekrar dile getirdik. Kendilerinden hem İçişleri Bakanımızdan, hem her zaman en büyük destekçimiz olan önceki dönem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ve Göç İdaresi Başkanlığın’dan (Göç İdaresi Kaynaklı ikamete kısıtlı mahallelerimizin durumunun TÜİK verileri kapsamında güncellenerek, akabinde yüzde 20 yabancı ikametinin altına düşen mahallelerimizin liste dışı bırakılmasını) Göç İşleri konusunda uzman bazı milletvekillerimizin özellikle Mv. Atay Uslu’nun desteklerini beklediğimizi beyan ettik. Gündemin hassasiyetini ve yoğunluğunu da gözeterek mümkün olan en kısa zamanda talebimize olumlu bir geri dönüş sağlamaya çalışacaklarını beyan ettiler. Kendilerinden pek yakında olumlu ve destekleyici haberler almayı beklediğimizi söyleyebilirim" dedi.

'YATIRIMLAR YENİ YÖN ARAYIŞINDA'

MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker ise küresel gelişmelerin yatırım hareketliliğine etkisine dikkat çekerek, özellikle Körfez ülkeleri ve Orta Doğu’daki gelişmelerin yeni yatırım yönelimlerini tetikleyebileceğini ifade etti. Küçüker, "İran’daki savaşın belli bir noktada sona ereceğini düşünüyoruz. Bu süreçte zaten görüşmeler de devam ediyor. Savaşın bitmesiyle birlikte o bölgeden ciddi bir yatırımın yurt dışına çıkacağını öngörüyoruz. Nitekim bu durum yatırımcılar tarafından da açıkça dile getiriliyor. Çünkü Körfez ülkelerinde yaşanan gelişmeler, her an olumsuz bir tabloyla karşılaşılabileceğini gösterdi. Bu nedenle yatırımların bir kısmının farklı ülkelere kayacağını değerlendiriyoruz. Ülkemizin de bu sürece her yönüyle hazırlıklı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada ikamet konusu önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Çünkü yatırım yapan insanlar aynı zamanda burada yaşamak, barınmak ve kalmak istiyor. Bu kapsamda başkanımızla gerekli istişareleri gerçekleştirdik. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, İçişleri Bakanlığı’ndan yeniden randevu alınması ve ayrıca Yatırım Ajansı ile de bir görüşme yapılmasının faydalı olacağını değerlendirdik. Öte yandan bölgemizde birçok mahallenin yüzde 20 yabancı kriterinin altına düştüğünü görüyoruz. Bilindiği üzere geçmişte ciddi bir yabancı çıkışı yaşanmıştı. Bu doğrultuda söz konusu bölgelerin yeniden açılması gerektiğini hatırlattık ve ilgili konular üzerine görüşmelerimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

'İKAMET KARARLARI EKONOMİYİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ’

ALEKOD Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Yetkin ise ikamete kapalı mahallelerin sektöre etkisine dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yetkin, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ana gündemini, uzun süredir şehrimizin en önemli sorunlarından biri haline gelen ikamet krizi oluşturdu. Sayın Tavlı’nın liderliğinde daha önce Ankara’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde de girişimlerde bulunulmuş, bu süreçte kendisi bizlere önemli destekler sağlamıştır. Ancak, Alanya’da bazı mahallelerin bir gecede alınan kararla ikamete kapatılması, bugün gelinen noktada şehrimizde başta gayrimenkul olmak üzere birçok sektörde derin ve telafisi zor ekonomik sorunlara yol açmıştır. Ziyaretimizde, mevcut durumda yabancı oranı yüzde 20’nin altına düşmüş mahallelerin yeniden değerlendirilerek güncellenmesi ve ikamete açılması yönünde Ankara nezdinde girişimlerin yeniden başlatılmasını talep ettik. Ayrıca, Körfez ülkelerinden yön arayan yatırım potansiyelinin, yapılacak bir güncelleme ile yeniden Alanya’ya çekilebileceğini; bu sayede hem yatırımcı hem de yerleşik yabancı nüfusun şehrimize ekonomik anlamda can suyu olabileceğini detaylı şekilde aktardık ve raporladık. Bununla birlikte, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde: İntihar vakalarında artış, Çeklerini ödeyemeyen esnaf sayısında yükseliş, Ticari sicili bozulan işletmelerin çoğalması gibi ciddi sosyal ve ekonomik risklerin büyüyerek devam edeceğini ifade ettik. Bu kapsamda, başta bölge milletvekillerimiz olmak üzere ilgili bakanlıklar ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli adımların atılmasının hayati önem taşıdığını vurguladık" dedi. (Şerife ÇOBAN)

