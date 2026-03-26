​SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

​Alanya Müftüsü Mehmet Seven, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yeniköy Karagedik Camii İmam Hatibi Mehmet Bayındır’ı hasta yatağında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bayındır ile yakından ilgilenen ve tedavi süreci hakkında doktorlardan bilgi alan Müftü Seven, meslektaşının sağlık durumunun her geçen gün iyiye gitmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

​Müftü Seven, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada din görevlileri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Hizmet yolunda omuz omuza yürüdüğümüz kıymetli bir meslektaşımızın rahatsızlığı bizleri üzmüştür. Ancak kendisini azimli ve moralli görmek bizleri sevindirdi. Personelimizin her koşulda yanında olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim için bir vefa borcudur."

​Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmam Hatip Mehmet Bayındır ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Bu zorlu süreçte İlçe Müftümüz Sayın Mehmet Seven’in bizzat ziyaretime gelmesi bana büyük güç verdi. Gerek arayarak gerekse gelerek dualarını esirgemeyen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

​Alanya Müftülüğü, personeline acil şifalar dileyerek, görevine en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesi temennisinde bulundu.