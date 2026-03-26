​SEZON ÖNCESİ BÜYÜK BAKIM

​Mahmutlar halkının uzun süredir beklediği aydınlatma sorunu çözüme kavuşuyor. D-400 karayolu üzerinde, bakımsızlık veya arıza nedeniyle yanmayan sokak lambaları için Alanya Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 4.5 kilometrelik hat boyunca sürecek olan çalışmalarla hem trafik güvenliğinin artırılması hem de yaya geçişlerinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

​MUHTAR SÖNMEZ'DEN TEŞEKKÜR

​Konuyla ilgili açıklama yapan Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, çalışmaların bölge konforu için hayati önem taşıdığını vurguladı. Sönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Mahallemizde D-400 karayolu üzerinde uzun süredir arızalı olan aydınlatmaların onarımına başlanmıştır. Bu çalışma, vatandaşlarımızın gece saatlerinde daha güvenli ulaşım sağlaması adına büyük bir adım. Kamu hizmetlerinin hızlıca yerine getirilmesinde emeği geçen Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Danışmanı Sayın Nazmi Zavlak’a ve sahada ter döken tüm personele mahallem adına teşekkür ederim."

​GÜVENLİ TRAFİK, AYDINLIK GECELER

​Özellikle akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle risk oluşturan sahil bandı, yeni nesil ve verimli aydınlatma sistemleriyle donatılacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, yaz sezonu öncesi Mahmutlar sahilinin tamamen ışıklandırılması planlanıyor.