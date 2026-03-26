ALANYA Emlak Komisyoncuları (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer, yaptığı açıklamada Alanya’nın doğudan batıya tüm turistik pazarlar için önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı. Tuncer, şehrin hem turizm hem de turistik gayrimenkul sektöründe Türkiye’ye yön veren bir konumda bulunduğunu ifade etti. Turizmin Alanya’da sadece bir sektör değil, hayatın merkezinde yer aldığını belirten Tuncer, “Her yıl çiftçiden taksiciye kadar herkes yatırımını, umudunu hatta düğününü turizm sezonuna göre planlıyor. Ancak bu yapının sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyan turistik gayrimenkul sektörü sahipsiz bırakılmış durumda” dedi.

‘HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNE ALTERNATİF’

Turistik gayrimenkul sektörünün, ‘Her şey dahil’ sisteminin yarattığı ekonomik daralmayı dengeleyen önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Tuncer, bu alanın turizmi 12 aya yayma potansiyeli taşıdığını kaydetti. Sektörün desteklenmemesinin telafisi zor sonuçlar doğuracağını belirtti.

‘4 YILDIR KISITLAMA DEVAM EDİYOR’

Yabancı gayrimenkul kullanıcılarının esnafa önemli katkı sağladığını ve güvenlik açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını dile getiren Tuncer, “İstatistikler ve raporlarla bunu defalarca ilgili makamlara iletmemize rağmen, 4. yılına giren ikamet kısıtlamasında ne bir geri adım atıldı ne de atılacağına dair bir işaret var” ifadelerini kullandı.

‘SEKTÖR ÇÖKERSE BEDELİ AĞIR OLUR’

İkamet kısıtlamasının sadece bir idari uygulama olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Tuncer, “Bu süreçte kaç firma iflas edecek, kaç insan işsiz kalacak? Sadece Alanya’da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam edildiği bir sektörden bahsediyoruz. Maaşını alamayan, işsiz kalan insanların sorumluluğu kimin olacak?” diye konuştu.

‘ALANYA SAHİPSİZ BIRAKILDI’

Esnafın maliye, bankalar ve borç yükü arasında yalnız bırakıldığını belirten Tuncer, Alanya siyasetinin de bu sorunların çözümünde yetersiz kaldığını savundu. Tuncer, “Büyük şehirlerde güçlü sektör lobileri taleplerini hayata geçirebilirken, Alanya için hayati öneme sahip bu sorunlara neden çözüm üretilemiyor? Alanya’nın siyasilere tam da bu sorunların çözümü için ihtiyacı var” dedi.



Muhabir: Ramazan Özdemir