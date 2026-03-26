KEPEZ ilçesindeki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Osman Y., iddiaya göre; aynı okulda görevli matematik öğretmeni S.D.'ye gece saatlerinde mesaj atmaya, aramaya başladı. S.D., Osman Y.'yi uyararak bu duruma devam etmemesi gerektiğini söyledi. Ancak davranışlarına devam eden Osman Y., otoparkta S.D.'ye fiziki tacizde bulunup, tehdit mesajları atmaya, öğrencileriyle not kağıtları göndermeye başladı.

ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan S.D., önce okul müdürüne ardından Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Osman Y. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet sonrası inceleme başlatılırken, Osman Y., tedbir amaçlı başka bir okulda görevlendirildi. Şikayetinden vazgeçmesi konusunda baskılar yapılan S.D., muhakkik Ahmet Ç.'ye elindeki ses kayıtlarını, 'Bana yaptıklarının bedelini hem bu dünyada hem öbür dünyada ödeyeceksin' yazılı mesajı teslim etti.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Bir süre sonra okula gelen Osman Y., diğer meslektaşlarına ağır bir ceza almayacağını ve yakında döneceğini söyledi. Muhakkik Ahmet Ç. ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kınama cezası verilmesi yönünde rapor sundu. Ancak toplanan kurul talep edilen cezanın az olduğunu belirterek, dosyayı yeniden muhakkike gönderdi. Yine kınama cezası talebiyle gönderilen dosya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü B.U. tarafından kurula sokulmadan onaylandı ve Osman Y.'ye kınama cezası verildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın peşini bırakmayan S.D., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurup, savcılığa Osman Y. hakkında şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bir müfettiş görevlendirdi. Müfettiş, yaptığı araştırma sonrasında, muhakkikin istediği kınama cezasının az olduğunu belirterek, reddimuhakkik talep etti. Talep sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazarak, olayla ilgili müfettiş görevlendirmesini talep etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN OKULA DÖNDÜ

Savcılık soruşturması sonrasında açılan davaya bakan mahkeme de Osman Y. hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Osman Y.'nin görevlendirildiği okulun müdürü M.A. da verilen kınama cezası sonrası kaymakamlığın onayını beklemeden Osman Y.'nin ilişiğini kesip, eski okuluna dönmesini sağladı. Mahkemenin uzaklaştırma kararına rağmen Osman Y., S.D.'nin görev yaptığı okula geri döndü.

TEK TEK CEZA VERDİLER

Geçen yıl eylül ayında konuyu araştırmak için gelen bakanlık müfettişleri, Osman Y. başta olmak üzere olaya müdahil görevlilere ceza verdi. Rapor doğrultusunda; Osman Y.'nin idarecilik görevinden alınıp öğretmen olarak başka bir okula atanmasına ve aylıktan kesme cezası verilmesine, Osman Y.'nin cezasını kurula sokmadan onaylayan Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü B.U.'nun yöneticilik görevinden alınıp öğretmen olarak atanmasına, kademe ilerlemesinin durdurulmasına ve aylıktan kesme cezası verilmesine, muhakkik olarak görevlendirilen okul müdürü A.Ç.'nin yöneticilikten alınıp öğretmenliğe döndürülmesine ve aylıktan kesme cezası verilmesine, kararı beklemeden Osman Y.'nin ilişiğini kesen okul müdürü M.A. ile aynı okulda görevli bir öğretmene de kınama cezası verilmesine karar verildi.

GÖREVLERİNİN BAŞINDALAR

Müfettişler ayrıca sürecin üstünü örtmeye çalıştıklarını iddia ettikleri şube müdürü B.U. ve okul müdürü A.Ç. hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla 4483 sayılı kanun kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Müfettişlerin raporu doğrultusunda Osman Y. yöneticilik görevinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak görevlendirilirken, B.U. ve A.Ç. hakkında verilen cezalar henüz uygulanmadı. Diğer yandan S.D.'nin şikayeti sonrası Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Osman Y. hakkında 3 ay 22 gün hapis verildi.

Kaynak: DHA