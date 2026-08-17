ZAFER Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, TBMM’de kabul edilen çerçeve yasa düzenlemesine tepki göstermek amacıyla pazar günü saat 18.00’de Alanya Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Ekonomik sorunlara dikkat çekerek açıklamasına başlayan Türkoğlu, Türkiye’nin ağır bir ekonomik darboğazdan geçtiğini savundu. İşçi, emekli, çiftçi ve gençlerin yaşadığı sorunlara değinen Türkoğlu, “İşçi alın terinin karşılığını alamıyor, emekli ay sonunu getiremiyor, çiftçi üretemiyor, gençler ise geleceklerini başka ülkelerde ve sanal kumarda arıyor. Gaziler hakları için haftalardır eylem yapıyor. İnsanlar konuşmaya korkuyor” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN UMUT HAKKI NEDEN KONUŞULMUYOR?”

TBMM’de kabul edilen düzenlemeye ilişkin eleştirilerini sürdüren Türkoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm aramak yerine, teröristlere ve bebek katiline af ve ‘umut hakkı’ getirecek çerçeve yasayı tarihi bir çoğunlukla geçirdi” dedi. Türkoğlu, açıklamasında şu soruyu yöneltti: “Teröriste umut hakkı konuşanlar, bu milletin umut hakkını neden konuşmuyor? Bebek katili bir teröristin, evlatlarımızın katilinin umut hakkı varsa; esnafın, işçinin, emeklinin, çiftçinin, gençlerimizin umut hakkı yok mu? Evladına harçlık veremeyen babanın, tenceresini kaynatamayan annenin umut hakkı yok mu?”

“TERÖRLE MÜCADELE İÇİN VEKÂLET VERİLDİ”

Milletvekillerinin seçim döneminde vatandaşlardan terörle mücadele konusunda yetki aldığını savunan Türkoğlu, “Sizler ekonomik vaatlerinizin vekilisiniz, sizler terörle müzakerenin değil, mücadelenin vekilisiniz. Sizlere kimse terörle müzakere edin diye vekâlet vermedi. Terörün kökünü kazıyın diye vekâlet verdi. Mecliste ettiğiniz yemine sahip çıkmanızı bekledi” diye konuştu. Türkiye’nin terörle mücadelede verdiği kayıplara da değinen Türkoğlu, aralarında Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Eren Bülbül, Fethi Sekin ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın da bulunduğu şehitleri andı. Türkoğlu, “Bu millet binlerce şehidimizi unutmadı. Bu isimler yalnızca birer sayı değil. Anası, kardeşi, eşi ve çocuğu olan kocaman birer aileydi. Onlar bu millet rahat yaşasın diye hayatını feda eden kahramanlarımızdır” dedi.

“ÖNCELİK TÜRK MİLLETIİNİN UMUDU OLMALI”

Zafer Partisi olarak Türkiye’nin önceliğinin teröristlere yeni umutlar vermek değil, Türk milletinin kaybolan umudunu yeniden inşa etmek olduğunu söyleyen Türkoğlu, ekonomik sorunlara da dikkat çekti. Türkoğlu, “Öncelik pazardaki annenin boş filesidir. Siftah bekleyen esnaftır. Emeğinin karşılığını bekleyen işçidir. Tarlasını ekmek isteyen çiftçidir. Kuş kadar maaşıyla yaşamaya çalışan emeklidir. Geleceğini kendi ülkesinde kurmak isteyen Türk gençliğidir. En önemlisi, şehit aileleri ve gazilerimizin hiçbir sosyal yardıma ihtiyaç duymadan yaşamalarıdır” ifadelerini kullandı. Devletin öncelikle kendi vatandaşının umudunu büyütmesi gerektiğini belirten Türkoğlu, “Çünkü güçlü devlet; vatandaşına güven veren, adalet dağıtan ve refah sağlayan devlettir. Bizim mücadelemiz de bunun içindir” dedi.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkoğlu açıklamasının sonunda, Türk milletinin umut hakkını savunmaya ve şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Gençlere de aktif siyasete katılma çağrısında bulunan Türkoğlu, “Hangi parti veya görüş olursa olsun aktif siyaset yapmanız ve siyaseti hak etmeyenlerin elinden kurtarmanızdır. Türk milletinin umudu Zafer Partisi sizlerin arkanızda, yanınızda ve önünüzdedir. Birlikte yürüyeceğiz. Ülkemizi iç ve dış düşmanlara teslim etmeyeceğiz” diye konuştu. Türkoğlu açıklamasını, “Ne Mutlu Türküm Diyene. Varlığım Türk varlığına armağan olsun” sözleriyle tamamladı. (Şerife ÇOBAN)