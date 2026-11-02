Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibinin gündeminde emlak vergisi ödemeleri bulunuyor. Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin 2026 yılına ait ikinci taksit dönemi, kasım ayının başlamasıyla birlikte açıldı.

Gayrimenkul sahipleri, bağlı bulundukları belediyeler aracılığıyla vergi borçlarını sorgulayarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ödemelerin son güne bırakılmaması önem taşırken, belirtilen tarihin geçirilmesi durumunda vergi borcuna gecikme zammı ekleniyor.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme tarihi 30 Kasım 2026 Pazartesi olarak belirlendi.

Emlak vergisi, her yıl iki ayrı dönemde tahsil ediliyor. İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında ödenirken ikinci taksit ödemeleri kasım ayında gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin kasım ayı bitmeden vergi borçlarını kapatması gerekiyor.

Özellikle birden fazla gayrimenkulü bulunan vatandaşların, her taşınmazın kayıtlı olduğu belediye üzerinden borç durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bulunduğu ilçe veya belediyeye yapılıyor.

Vatandaşlar, ödeme işlemlerini belediyelerin sunduğu farklı kanallar üzerinden tamamlayabiliyor.

Belediye vezneleri: Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek vergi borcu doğrudan ödenebiliyor.

Belediyelerin internet siteleri: Çevrim içi tahsilat sistemi bulunan belediyelerin resmî internet siteleri üzerinden borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabiliyor.

e-Devlet: İlgili belediyenin e-Devlet üzerinden hizmet sunması durumunda emlak vergisi borçları sorgulanabiliyor ve uygun ödeme kanallarına ulaşılabiliyor.

Vatandaşların ödeme yaparken yalnızca belediyelerin resmî internet sitelerini ve güvenilir ödeme sistemlerini kullanması öneriliyor.

EMLAK VERGİSİNİ GEÇ ÖDEYENLERE GECİKME ZAMMI

30 Kasım 2026 tarihine kadar emlak vergisinin ikinci taksitini ödemeyen mülk sahipleri, gecikme zammıyla karşılaşacak.

Süresinde ödenmeyen vergi borçlarına, 6183 sayılı Kanun kapsamında yürürlükte bulunan gecikme zammı oranı uygulanıyor.

Gecikme zammı, borcun ne kadar süreyle ödenmediğine göre hesaplandığından ödeme geciktikçe toplam borç artabiliyor.

Vatandaşlar, gecikme zammı dahil güncel borç tutarlarını ilgili belediyenin tahsilat sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisinde belirli şartları taşıyan vatandaşlar için sıfır oranlı vergi uygulaması bulunuyor.

Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip olan bazı kişiler, kanunda belirtilen şartları sağlamaları halinde emlak vergisi ödemeyebiliyor.

Bu uygulamadan yararlanabilecek gruplar arasında şunlar bulunuyor:

Emekli aylığından başka geliri bulunmayan emekliler

Engelli vatandaşlar

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

Kanunda belirtilen koşullara göre hiçbir geliri bulunmayan kişiler

Ancak muafiyet her gayrimenkul sahibi için otomatik olarak uygulanmıyor. Taşınmazın niteliği, büyüklüğü ve kişinin ilgili mevzuattaki şartları taşıyıp taşımadığı önem taşıyor.

Muafiyet hakkı bulunduğunu düşünen vatandaşların, bağlı oldukları belediyeye başvurarak gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.

2026 EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi, gayrimenkulün türüne ve belirlenen vergi değerine göre hesaplanıyor.

Konut, iş yeri, arsa ve arazi için farklı vergi oranları uygulanırken büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki taşınmazlarda oranlar iki katına çıkıyor.

2026 yılı için uygulanan temel emlak vergisi oranları şöyle:

Taşınmaz türü Normal belediye Büyükşehir Konut Binde 1 Binde 2 İş yeri Binde 2 Binde 4 Arsa Binde 3 Binde 6 Arazi Binde 1 Binde 2

Bu oranlar üzerinden hesaplanan emlak vergisine, mevzuat kapsamında uygulanabilen diğer yükümlülükler de eklenebiliyor.

Ödenecek kesin tutar, belediyenin kayıtlarında yer alan taşınmazın vergi değeri esas alınarak belirleniyor.

ALANYA'DAKİ EV VE ARSA SAHİPLERİNİ DE İLGİLENDİRİYOR

Antalya'nın büyükşehir statüsünde bulunması nedeniyle Alanya'daki taşınmazlarda da büyükşehir belediyeleri için belirlenen emlak vergisi oranları uygulanıyor.

Alanya'da konut, iş yeri, arsa veya arazi sahibi olan vatandaşlar, emlak vergisi borçlarını Alanya Belediyesi'nin resmî hizmet kanallarından sorgulayabiliyor.

Özellikle ilçede birden fazla konutu veya yatırım amaçlı arsası bulunan mülk sahiplerinin, taşınmazlarına ilişkin borçlarını ayrı ayrı kontrol etmesi gerekiyor.

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN UYARISI

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih olan 30 Kasım yaklaşırken, gayrimenkul sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlaması önem taşıyor.

Son ödeme tarihinin geçirilmesi halinde gecikme zammı uygulanacağı için vatandaşların kasım ayı içerisinde borç sorgulaması yaparak ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Emlak vergisinden muaf olma şartlarını taşıyan vatandaşların ise belediyelerden bilgi alarak haklarından yararlanıp yararlanamayacaklarını kontrol etmesi öneriliyor.