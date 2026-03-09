Küresel çapta büyük bir infiale yol açan ve bölgesel istikrarı etkileme potansiyeli nedeniyle uluslararası turizmin merkezlerinden Alanya’da da yakından izlenen İran'daki okul saldırısının arkasındaki gerçek gün yüzüne çıktı. New York Times (NYT) gazetesi, Minab şehrindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'nda 175 sivilin hayatını kaybettiği kanlı olayın ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyan çarpıcı kanıtlar yayımladı. Analiz edilen görüntüler, enkaz alanındaki yıkımın sadece ABD donanmasında bulunan "Tomahawk" seyir füzeleriyle yapıldığını kesinleştirirken, ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Okulu biz değil, İran'ın kendi isabetsiz mühimmatı vurdu" şeklindeki savunmalarını da tamamen boşa çıkardı.

BEYAZ SARAY'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Savaşın patlak verdiği 28 Şubat tarihinde, çoğunluğu çocuklardan oluşan 175 kişinin feci şekilde can verdiği katliamın ardından gözler Washington'a çevrilmişti. Gelen sert tepkiler üzerine iddiaları kesin bir dille reddeden Donald Trump, faturayı doğrudan Tahran yönetimine keserek, İran'ın kendi mühimmatlarındaki isabetsizlik yüzünden sivil kayıplara yol açtığını ileri sürmüştü. Trump'ın hemen ardından konuşan Savunma Bakanı Hegseth ise daha sert bir dille "Sivilleri hedef alan tek taraf İran'dır" diyerek ABD'nin olayla hiçbir bağının olmadığını iddia etmişti.

VURULMA ANI ADIM ADIM DOĞRULANDI

Ancak Beyaz Saray'ın bu kesin tavrı, bağımsız araştırmacıların ve silah uzmanlarının bulgularıyla sarsıldı. İlk olarak Bellingcat ağı tarafından incelenen ve sonrasında NYT uzmanları ile eski askeri patlayıcı uzmanlarınca doğrulanan görüntüler gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İran menşeli Mehr Haber Ajansı'nın servis ettiği ve bir inşaat şantiyesinden çekilen videoda, ilkokulun hemen bitişiğindeki Devrim Muhafızları (IRGC) deniz üssüne ait kliniğin bir füzeyle vurulma anı net bir şekilde yer alıyor. Kameranın açısı sağa doğru kaydığında ise asıl felaketin boyutları ortaya çıkıyor; deniz üssüne yönelik saldırıyla eş zamanlı olarak, okulun bulunduğu alandan çoktan devasa toz bulutlarının yükseldiği, eğitim kurumunun "hassas güdümlü" ağır bir saldırıyla yerle bir edildiği görülüyor.

SADECE AMERİKAN ENVANTERİNDE BULUNAN SİLAH

Olayın asıl failini ele veren en kritik detay ise saldırıda kullanılan silahın teknik analizi oldu. Bellingcat ile ortak çalışan eski ABD Ordusu patlayıcı imha uzmanı Trevor Ball'un detaylı incelemeleri, videoda üssü ve okulu vuran yaklaşık 6 metre (20 feet) uzunluğundaki mühimmatın açıkça bir Tomahawk seyir füzesi olduğunu tescilledi. Askeri otoriteler, ne İsrail'in ne de İran'ın elinde bu tip bir silah bulunmadığına, savaşta bu teknolojiyi kullanan tek gücün Amerikan Donanması olduğuna dikkat çekiyor. Zaten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da operasyonların ilk günü olan 28 Şubat'ta savaş gemilerinden fırlatılan çok sayıda Tomahawk füzesinin görüntülerini resmi olarak paylaşmıştı.

AMERİKALI GENERALDEN ÇARPICI İTİRAF

Süreci aydınlatan bir diğer hamle ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında gizli kaldı. Caine, ilk 100 saatlik dilimde Minab'ı da içine alan güney hattının hedef alındığını belirterek, "Denizden ilk ateş edenler, güney kanadı boyunca saldırılar düzenlemeye başlayan ABD Donanması tarafından fırlatılan Tomahawk'lardı" itirafında bulundu. NYT'nin dünya gündemine bomba gibi düşen bu araştırması, bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandırırken, 175 sivilin yaşamını yitirdiği saldırının ABD silahlarıyla yapıldığını uluslararası kamuoyu nezdinde kanıtlamış oldu.