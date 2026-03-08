Orta Doğu’daki savaş gerilimi sürerken İran’da yıllardır eğitim alan “kadın ninja” birlikleri yeniden tartışılmaya başlandı. Ülkede on binlerce kadının bu eğitimlerden geçtiği belirtiliyor.

Orta Doğu’da artan gerilim ve savaş atmosferi sürerken İran’da uzun süredir gündemde olmayan bir konu yeniden konuşulmaya başladı. “Kadın ninjalar” olarak bilinen özel dövüş eğitimi alan kadın grupları, son günlerde hem uluslararası basında hem de sosyal medyada yeniden dikkat çekiyor.

Tahran yönetiminin savunma hazırlıkları kapsamında farklı alanlardaki kapasitesini gündeme getirmesiyle birlikte, yıllardır eğitim alan bu kadın dövüşçüler yeniden tartışma konusu oldu. İran’da uzun süredir faaliyet gösteren ninjutsu okullarında eğitim alan kadınların görüntüleri, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

ON BİNLERCE KADIN EĞİTİMDEN GEÇTİ

İran’da 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Kunoichi (kadın ninja) eğitim programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 bin kadının eğitim aldığı belirtiliyor. Eğitim programlarında kursiyerler sadece geleneksel dövüş tekniklerini değil, aynı zamanda yoğun fiziksel dayanıklılık ve savunma eğitimlerini de tamamlıyor.

Son dönemde paylaşılan eğitim görüntülerinde kadın sporcuların hız, denge ve refleks üzerine kurulu antrenmanlar yaptığı görülüyor. Bu görüntüler özellikle sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Aslında konu yeni değil. İran’da bu eğitimler yıllardır devam ediyor ancak bölgedeki gerilim yükselince yeniden gündeme geldi. İnsanların merak ettiği şey de şu: Bu birlik gerçekten askeri bir rol üstlenebilir mi, yoksa sadece spor eğitimi mi…

BİNLERCE KİŞİLİK AKTİF KADRO

Resmi açıklamalara ve çeşitli saha verilerine göre aktif eğitim alan kadın ninja sayısının 3 bin 500 ile 4 bin arasında olduğu ifade ediliyor. Bu grubun yüksek hareket kabiliyeti, refleks ve savunma teknikleri üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

İran’ın farklı şehirlerindeki spor merkezlerinde yürütülen eğitimlerde kadınlar, geleneksel ninjutsu tekniklerini disiplinli antrenman programlarıyla öğreniyor. Eğitimler genellikle kapalı salonlarda ve özel spor tesislerinde gerçekleştiriliyor.

JAPONYA’DAN İRAN’A UZANAN BİR GELENEK

İran’daki ninjutsu eğitiminin temellerinin, Japonya’da eğitim aldıktan sonra bu sistemi ülkesine taşıyan antrenör Akbar Faraji tarafından atıldığı biliniyor. Başlangıçta küçük bir spor grubu olarak başlayan bu yapı, zamanla ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına dönüştü.

Bugün eğitim programları İran Dövüş Sanatları Federasyonu tarafından denetleniyor ve resmi spor faaliyetleri kapsamında yürütülüyor.

Bir başka açıdan bakınca mesele sadece savaş değil. İran’da bu eğitimlere katılan kadınların büyük kısmı bunu bir savunma sporu ve kişisel gelişim yolu olarak görüyor.

KADINLAR İÇİN ÖZGÜVEN ARACI

Eğitimlere katılan bazı kadınlar daha önce verdikleri röportajlarda ninjutsu eğitimlerinin kendileri için sadece bir dövüş sanatı olmadığını ifade ediyor. Katılımcılar, bu süreçte beden kontrolü, disiplin ve özgüven kazandıklarını dile getiriyor.

Ninjutsu eğitimi, İran’da birçok kadın için hem spor hem de kişisel gelişim alanı olarak görülüyor. Son gelişmelerle birlikte bu eğitimlerin yeniden uluslararası gündeme taşınması ise bölgedeki gerilimin yarattığı merakın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.