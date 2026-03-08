ABD ve İsrail’in İran’daki petrol depolarını vurmasının ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İranlı yetkililer, hedef listesinin genişletildiğini ve artık ABD sermayesinin de hedef alınacağını duyurdu.

Orta Doğu’da günlerdir devam eden gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD ve İsrail’in dün gece İran’a ait petrol depolarına düzenlediği saldırıların ardından Tahran yönetiminden yeni bir açıklama geldi.

İranlı bir yetkili, ülkenin hedef belirleme politikasında değişikliğe gidildiğini belirterek artık yalnızca askeri noktaların değil, ABD sermayesinin de hedef listesine alındığını söyledi.

İRAN HEDEF LİSTESİNİ GENİŞLETTİ

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan yetkili, ABD ve İsrail’in İran altyapısına yönelik saldırılarının ardından stratejik değerlendirmelerin yeniden yapıldığını ifade etti.

Yetkili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İran artık yalnızca ABD ve İsrail’e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyecek. Hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesi de hedef alınacak.”

Tahran yönetimi, söz konusu kararın ABD ve İsrailli yetkililerin son açıklamaları sonrasında alındığını belirtiyor. İran tarafı, bu söylemlerin doğrudan İran halkını hedef aldığını savunuyor.

PETROL DEPOLARI VURULMUŞTU

ABD ve İsrail güçleri, dün gece İran’ın başkenti Tahran ve çevresindeki bazı stratejik enerji tesislerine saldırı düzenledi.

Saldırılarda Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere birçok petrol depolama tesisinin hasar gördüğü bildirildi.

İran tarafı saldırıyı “ekonomik altyapıya yönelik bir hamle” olarak değerlendirirken, buna karşılık yeni bir stratejik karşılık planı üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Bölgede gerilim tırmanırken, uzmanlar İran’ın “ABD sermayesini hedef alma” açıklamasının küresel piyasalar açısından da yeni riskler oluşturabileceğini belirtiyor.

Bu açıklama özellikle enerji piyasaları ve küresel yatırım çevrelerinde yakından takip edilmeye başladı.

Bir süredir bölgedeki gelişmeleri izleyen yatırımcılar için tablo zaten karmaşıktı. Petrol fiyatları, sigorta maliyetleri ve lojistik giderleri artarken… şimdi bir de şirket yatırımlarının hedef olabileceği ihtimali konuşuluyor.

Kısacası savaş sadece cephede değil, ekonomi tarafında da genişliyor gibi. Nereye kadar gider…