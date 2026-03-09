Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Çatışmaların ilk günlerinde İran’ın güneyindeki Minab kentinde bulunan bir askeri üssün yakınında gerçekleşen saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırının yakınındaki Shajareh Tayyiba İlkokulunda 150’den fazla öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yayımlanan görüntüler, savaşın en çok konuşulan olaylarından biri olan saldırının nasıl gerçekleştiğine dair yeni detaylar ortaya koydu.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr tarafından paylaşılan görüntülerde, Minab’daki İran Devrim Muhafızları’na ait üsse doğru ilerleyen bir füzenin hedefe isabet ettiği görülüyor. Yakınlardaki bir inşaat alanından çekildiği değerlendirilen videoda, füzenin üs bölgesine düştüğü ve kısa süre sonra yakındaki okul yönünden yoğun bir duman yükseldiği dikkat çekiyor. Görüntülerde ayrıca saldırının ardından çok sayıda kişinin panik içinde bölgeden kaçtığı anlar da yer alıyor. Bir süre sonra ortalık toz duman. İnsanlar koşuyor. Kim nereye gidiyor belli değil…

UZMANLAR: MÜHİMMAT TOMAHAWK FÜZESİNE BENZİYOR

Silah uzmanları görüntülerdeki mühimmatın ABD üretimi Tomahawk seyir füzesine benzediğini belirtiyor. ABD’deki James Martin Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi araştırmacılarından Sam Lair, CNN’e yaptığı değerlendirmede füzenin kanat yapısı ve arka kuyruk kitinin Tomahawk modeliyle benzer özellikler taşıdığını söyledi. Lair’e göre videonun çekildiği noktanın hedef bölgeye yaklaşık 250 metre uzaklıkta olması da kullanılan mühimmatın büyük bir seyir füzesi olduğunu gösteriyor. Uzmanlar ayrıca Tomahawk füzelerinin çoğunlukla savaşın ilk aşamalarında, hava üstünlüğü sağlanmadan önce yapılan saldırılarda kullanıldığına dikkat çekiyor.

TRUMP SALDIRIYI İRAN’A YÜKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Minab’daki saldırıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Trump, “Gördüğüme göre bunu İran yaptı” diyerek saldırının İran mühimmatları nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise CBS News’in “60 Minutes” programında yöneltilen sorulara net bir yanıt vermedi. Hegseth, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve şu aşamada kesin bir değerlendirme yapamayacağını söyledi. Bu arada bölgede savaşın ilk günlerinde yaşanan bu saldırı, sivil kayıpların boyutu nedeniyle uluslararası kamuoyunda hâlâ tartışılıyor. Savaşın ortasında bir okul… çocuklar… ve bir anda gökyüzünden gelen o patlama.