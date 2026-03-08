ABD ve İsrail ile İran arasında 10 gündür süren çatışmalarda tansiyon yeniden yükseldi. İran ordusu bu gece taarruz operasyonlarını artıracağını duyurdu. “Füze sayımızı savaş meydanında saysınlar” mesajı ise gerilimi daha da tırmandırdı.

Orta Doğu’da son günlerin en kritik gelişmelerinden biri yaşanıyor. ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası İran ile başlayan savaş yaklaşık 10 gündür sürerken, İran cephesinden gelen yeni açıklama dikkat çekti. İran ordusu, bu geceden itibaren saldırı operasyonlarının artırılacağını duyurdu.

İranlı askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, çatışmaların yeni bir aşamaya girebileceği mesajı verildi. Açıklamalar sonrası bölgede gözler özellikle gece saatlerine çevrildi.

İRAN ORDUSUNDAN SERT MESAJ

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, yayımladığı mesajda ABD ve İsrail’i sert sözlerle hedef aldı.

Abdullahi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD ve Siyonist düşman sürekli yanlış hesap yaptı. Biz slogan atan değil sahada mücadele eden bir milletiz. İran halkı bilsin ki silahlı kuvvetlerimiz düşmana cevabı sahada verecek.”

Bu sözler, İran’ın askeri operasyonlarını genişleteceği yönünde yorumlandı.

“FÜZE SAYIMIZI SAVAŞ MEYDANINDA SAYSINLAR”

İranlı komutan Abdullahi, ülkenin askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir çıkış da yaptı. Özellikle füze kapasitesine ilişkin verilen mesaj, savaşın seyrine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Abdullahi, “Defalarca bizim füze sayımızı bildiklerini söylediler. Biz ise savaş meydanında saymalarını söylüyoruz. O zaman aslında hiçbir şey bilmediklerini anlayacaklar.” dedi.

Bu açıklama, İran’ın balistik füze ve İHA saldırılarını artırabileceği şeklinde yorumlandı.

ASKERİ HEDEFLER VURULACAK

İranlı yetkililer, saldırıların sivilleri değil askeri hedefleri kapsayacağını öne sürdü. Açıklamalarda, ABD ve İsrail’in sivilleri hedef aldığı iddia edilirken İran’ın ise askeri merkezleri hedef alacağı belirtildi.

Yetkililer, “Düşmanın askeri merkezleri ve teçhizatlarının bulunduğu tüm hedefleri vuracağız. Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar mücadele sürecek.” ifadelerini kullandı.

TAARRUZ OPERASYONLARI ARTIRILACAK

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise bu geceden itibaren taarruz operasyonlarının artırılacağı duyuruldu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan askeri yetkili, İran’ın ağır savaş başlığı taşıyan stratejik füzelerin kullanımını artıracağını söyledi. Ayrıca insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen operasyonların da genişletileceği belirtildi.

Yetkili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu tedbir, İran ulusunun çıkarlarına yönelik saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak ve ezici bir yanıt vermek için alınmıştır.”

Bir süredir bölgedeki gerilim zaten oldukça yüksek. Ama bu açıklama… Birçok analiste göre gece saatlerinde sahada yeni bir tablo oluşabilir.

Bölgedeki milyonlarca insan için ise gece artık biraz daha uzun görünüyor.