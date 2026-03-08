Orta Doğu’daki savaş sürerken İsrail’de mahsur kalan binlerce kişi için tahliye seferleri başladı. Ancak güvenli bölgeye ulaşmak isteyenleri yüksek bilet fiyatları bekliyor.

Orta Doğu’da tırmanan savaşın etkileri sadece cephede değil, günlük yaşamda da hissediliyor. Çatışmaların sürdüğü İsrail’de mahsur kalan turistler ve yabancı uyruklu vatandaşlar için tahliye uçuşları planlanırken, ülkeden ayrılmak isteyenlerin karşılaştığı uçak bileti fiyatları dikkat çekici seviyelere çıktı.

İSRAİL’DEN TAHLİYE OPERASYONU BAŞLATILDI

Bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmek için özel uçuşlar organize ediyor. Gelen bilgilere göre Ben Gurion Havalimanı’nda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Planlanan tahliye operasyonu kapsamında New York, Atina ve Larnaka gibi merkezlere özel uçuşlar düzenleniyor. Bu uçuşların her birinde ortalama 70 yolcunun taşınması planlanıyor.

Bu şehirler, İsrail’den ayrılan yolcular için geçici bir güvenli merkez olarak kullanılıyor. Yolcular bu noktalardan sonra farklı ticari uçuşlarla kendi ülkelerine dönüyor.

BİLET FİYATLARI TAVAN YAPTI

İsrail’den ayrılmak isteyenleri bekleyen en büyük sürpriz ise fahiş uçak bileti fiyatları oldu. Güvenlik önlemleri, sigorta maliyetleri ve sınırlı uçuş sayısı nedeniyle fiyatların hızla yükseldiği belirtiliyor.

Havacılık sektöründen gelen bilgilere göre tek yön tahliye uçuşu fiyatları 400 ile 500 dolar seviyesine kadar çıktı. Yoğun talep nedeniyle bazı seferlerde fiyatların daha da artabileceği ifade ediliyor.

İmkânı olan yolcular, güvenli bölgelere ulaşabilmek için bu yüksek fiyatlara rağmen bilet bulmaya çalışıyor.

Bazen krizlerde ilk yükselen şey uçak bileti olur. Bu da onlardan biri gibi görünüyor.

SAVAŞTA CAN KAYBI ARTIYOR

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası bölgede gerilim hızla tırmandı. İran’ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef aldığı saldırılarla birlikte çatışmalar geniş bir coğrafyaya yayıldı.

Açıklanan son verilere göre İran’da devam eden saldırılarda 300’ü çocuk olmak üzere 1332 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede altyapı hasarı da giderek büyüyor.

Ve görünen o ki çatışmalar durmadıkça bölgeden kaçış trafiği de devam edecek…