ULUSLARARASI arenada elde edilen her başarı, Türkiye'nin gurur tablosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Boks Şampiyonası'nda muazzam bir performans sergileyen Ay-yıldızlı milliler, ringde adeta fırtına estirdi. Şampiyonayı toplam 10 madalya ile kapatan milli boksörler, Türk bayrağını göndere çektirerek kıta genelinde büyük bir ses getirdi.

Elde edilen bu tarihi dereceler, spor kamuoyunda heyecan yaratırken; devlet kademesinden gelen tebrik mesajları sporcuların motivasyonunu doruğa çıkardı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TÜRK SPORUNA VE KADIN BOKSÖRLERE ÖVGÜ

Devlet adamı kimliğinin yanı sıra spora ve sporcuya olan yakınlığıyla bilinen eski Dışişleri Bakanı ve NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, milli takımın başarısını yakından takip etti. Çavuşoğlu yayımladığı kapsamlı kutlama mesajında, Türk sporunun geldiği noktaya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Boks Şampiyonası’nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımımızı ve şampiyonanın “En İyi Kadın Boksörü” seçilen Busenaz Sürmeneli’yi ayrıca kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz."

KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE

Şampiyonaya damga vuran unsurların başında Kadın Boks Milli Takımı'nın takım halinde gösterdiği üstün başarı geldi. Zorlu rakipleri geride bırakarak Avrupa şampiyonluk kupasını kaldıran milli kadın boksörler, Türk kadınının gücünü ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk boks tarihinin gurur kaynaklarından biri olan Busenaz Sürmeneli, Avrupa Boks Şampiyonası'nda bir kez daha adını zirveye yazdırdı. Ringdeki kusursuz taktiği ve rakipsiz mücadelesiyle altın madalyaya uzanan Sürmeneli, organizasyonun otoriteleri tarafından “En İyi Kadın Boksörü” unvanına layık görüldü.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun özellikle kutlama mesajında Busenaz Sürmeneli'yi ve Kadın Boks Milli Takımı'nı ayrı ayrı tebrik etmesi, sporcuların ulusal düzeyde ne denli büyük bir takdir topladığının en net göstergesi oldu. Bu başarılar, önümüzdeki uluslararası turnuvalar ve olimpiyat süreçleri için de büyük bir umut ışığı yaktı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi