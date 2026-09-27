YENİ Parti Alanya’da ilçe başkanlığı ön seçimi gerçekleştirildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen seçimde, partinin Alanya’daki kurucu ilçe başkanı Bülent Kandemir tek aday olarak yer aldı. Yapılan oylamanın ardından Kandemir, yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

“BEN DEĞİL, BİZ”

Seçim öncesinde partililere hitap eden Kandemir, yeni bir başlangıç yapmak için bir araya geldiklerini belirterek görevi makam olarak görmediğini söyledi. Kandemir, “Ben bugün karşınızda sadece bir ilçe başkanı adayı olarak çıkmıyorum. Ben, karşınıza ‘Ben değil, biz.’ diyebilmek için çıkıyorum. Makam için değil, sorumluluk almak için çıkıyorum” dedi.

Siyasetin yalnızca birkaç kişinin omuzunda taşınamayacağını ifade eden Kandemir, teşkilatın sokakta, mahallede ve vatandaşın yanında olması gerektiğini vurguladı. Kandemir, “Kapısı herkese açık, sözü millete dokunan, teşkilatı birbirine güvenen, sahada çalışan ve geleceğe umut veren bir teşkilat” hedeflediğini dile getirdi.

“ALANYA’YI SOKAK SOKAK DİNLEYECEĞİZ”

Alanya’nın turizm, tarım ve ticaret başta olmak üzere önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kandemir, kentte esnaf, üretici ve gençlerin yanı sıra ulaşım, altyapı, şehirleşme ve yaşam maliyetleri gibi sorunların bulunduğunu söyledi.

Kandemir, “Ben teşkilatımızı sokağa taşımak istiyorum. Mahalle mahalle, sokak sokak, esnaf esnaf, vatandaş vatandaş Alanya’yı dinleyen bir örgüt istiyorum. Başarı bu şekilde gelecektir” diye konuştu.

GENÇLER VE KADINLAR VURGUSU

Konuşmasında teşkilat içindeki dayanışmaya da dikkat çeken Kandemir, farklı fikirlerin tehdit değil zenginlik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin ve kadınların teşkilatta daha fazla söz sahibi olmasını istediğini belirten Kandemir, gençlerin yalnızca seçim dönemlerinde değil, karar alma ve proje üretme süreçlerinde de aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kandemir ayrıca turizmin dört mevsime yayılması, tarım ve üreticilerin sorunlarının gündemde tutulması, esnafın sesinin duyurulması ile ulaşım, altyapı, çevre ve şehirleşme konularında çalışmalar yapılacağını kaydetti.

“KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİM”

Siyaset anlayışlarının birleştirici olması gerektiğini söyleyen Kandemir, “Bizim siyasetimiz; bağıran değil anlatan, ötekileştiren değil birleştiren, kıran değil yapan, şikâyet eden değil çözüm arayan bir siyaset olacaktır” dedi.

Kandemir, görevi şahsi bir makam olarak değil, hizmet sorumluluğu olarak gördüğünü belirterek, “Kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Kimseyi renginden dolayı dışlamayacağım. Teşkilatımızın kapısını kimseye kapatmayacağım. Derdinizi derdim bileceğim” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Kandemir, “Biz buradayız, biz hazırız, biz çalışacağız, biz ülkemiz için birlikte yürüyeceğiz. Namertle eyvallah etmeyelim, ölsek de boyun eğmeyelim” dedi.

Gerçekleştirilen ön seçimin ardından Bülent Kandemir, YENİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilerek güven tazeledi.