NESİNE 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Alanya 1221 FK’nın ligdeki kötü gidişatı Etimesgutspor karşısında da devam etti. Ligin 4’üncü haftasında Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda Ankara temsilcisini ağırlayan mavi-beyazlı ekip, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

SEZONA AĞIR MAĞLUBİYETLERLE BAŞLADI

Yeni sezona Eskişehirspor deplasmanında başlayan Alanya 1221 FK, ilk karşılaşmasını 4-0 kaybetti. İkinci haftada taraftarı önünde Balıkesirspor’u konuk eden Alanya temsilcisi, bu mücadeleden de 3-0 mağlup ayrıldı. Mavi-beyazlılar, 3’üncü haftada deplasmanda karşılaştığı 1922 Akşehirspor karşısında sezonun ilk golünü bulmasına rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İlk 3 haftanın ardından alınan sonuçlarla birlikte teknik heyette de değişikliğe gidildi. Teknik Direktör Engin Dursun ve yardımcılarıyla yollar ayrılırken, Alanya 1221 FK, Etimesgutspor karşılaşmasına kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu yönetiminde çıktı.

ETİMESGUTSPOR’A DA 3-0 KAYBETTİ

Teknik heyette yaşanan değişikliğin ardından çıkılan ilk karşılaşmada da Alanya temsilcisinin galibiyet ve puan hasreti sona ermedi. Milli Egemenlik Stadı’nda oynanan mücadelede üstünlüğü ele geçiren Etimesgutspor, karşılaşmayı 3-0 kazanarak Alanya’dan 3 puanla ayrıldı.

Etimesgutspor, Alanya deplasmanına ligde oynadığı ilk 3 karşılaşmada aldığı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle gelmişti. Ankara temsilcisi, Karşıyaka ve Bucaspor 1928 karşısında galibiyet elde ederken, Bursa Nilüfer FK’ya mağlup olmuştu. Etimesgutspor, Alanya 1221 FK karşısındaki galibiyetle sezonun üçüncü zaferine ulaştı.

4 MAÇTA 13 GOL YEDİ

Alanya 1221 FK ise Etimesgutspor mağlubiyetiyle birlikte sezonun ilk 4 haftasını puan alamadan geride bıraktı. Eskişehirspor’dan 4, Balıkesirspor’dan 3, 1922 Akşehirspor’dan 3 ve Etimesgutspor’dan 3 gol yiyen mavi-beyazlılar, toplamda kalesinde 13 gol gördü. Alanya temsilcisi bu süreçte rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabildi.

Üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından mavi-beyazlı ekipte gözler, kötü gidişatın sona erdirilmesine çevrildi.

SIRADAKİ RAKİP ALTAY

Ligde henüz puanla tanışamayan Alanya 1221 FK’yı önümüzdeki hafta bir deplasman mücadelesi bekliyor. Mavi-beyazlı ekip, 3 Ekim’de Altay’a konuk olacak. Alanya temsilcisi, zorlu deplasmanda sezonun ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak. (Mehmet TUNÇ)