Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi Morgan Stanley faiz beklentilerini paylaştı. Rapora göre, eylül ayında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması öngörülüyor.

Banka ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, yılın dördüncü çeyreğinde dezenflasyon sürecinin hızlanacağı vurgulandı. Fiyat artışlarındaki ivme kaybıyla beraber merkez bankasının kademeli bir indirim döngüsüne girmesi bekleniyor. Ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık indirim öngören kurum, yıl sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesine ineceğini tahmin ediyor.

İNDİRİM SÜRECİ NE ZAMAN BİTECEK?

Gelecek döneme dair projeksiyonların da yer aldığı çalışmada, faiz indirimlerinin 2027 yılı sonuna kadar süreceği aktarıldı. Bu sürecin sonunda politika faizinin yüzde 27,50 seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, devam eden enflasyonist riskler sebebiyle bu tahminler üzerinde yukarı yönlü baskıların sürdüğünü de rapora ekledi.

TÜRK LİRASI VARLIKLARI NASIL ETKİLENECEK?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin para politikasının dirençli kaldığına işaret eden Morgan Stanley, Türk lirası bazlı carry trade pozisyonlarında olumlu görüşünü koruyor. Stratejistler, üç aylık vadede dolar/TL kısa pozisyonlarını öne çıkarırken, Türk lirasındaki değer kaybının vadeli piyasa fiyatlamalarının altında kalmasının yatırımcılar için cazip getiri potansiyeli sunduğunu bildirdi.