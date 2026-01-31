Yönetmelik değişikliğiyle birlikte ‘SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ilk kez mevzuata girdi. Düzenleme kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedeflenirken, düzenlemenin mesleki yeterliliği artırmak ve kazaları azaltmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

ESNAF KURYE ZOR DURUMDA

Ancak sahada çalışan kuryeler, getirilen belge ve yükümlülüklerin özellikle esnaf kurye olarak çalışanları ekonomik çıkmaza sürüklediğini ifade ediyor. Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu ile Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği, yapılan değişikliklere ilişkin Yeni Alanya’ya açıklamalarda bulundu. Açıklamada; çanta projesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi, P1 belgesi, SRC Kurye Belgesi, ödenen vergiler, Bağ-Kur primleri, motosiklet masrafları, akaryakıt ve muhasebe ücretleri gibi kalemlerin kuryeler üzerinde ağır bir mali yük oluşturduğu vurgulandı.

‘VÜCUDUMUZU KAPORTA YAPIYORUZ’

Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kuryelerin ağır çalışma koşullarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bizler günde 13-14 saat; soğuk, sıcak, yağmur, çamur demeden vücudumuzu kaporta yaparak çalışan bir meslek grubuyuz. Belimizdeki kamburdan kurtulalım derken, yeni belge ücretleriyle bu kambur daha da ağırlaştı.”

‘KURYE BULUNAMAYACAK’ UYARISI

Özdemir, mevcut uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde ciddi bir kurye krizi yaşanacağına dikkat çekerek, “Bu düzenlemelerle birlikte gerek sipariş platformlarında gerekse restoranların kendi servislerinde sipariş götürecek kurye bulmak zorlaşacaktır. Şimdiden yüzlerce meslektaşımız işi bırakmıştır” dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Federasyon ve dernek yetkilileri, kuryelerin üzerindeki ekonomik yükün bir an önce hafifletilmesi çağrısında bulunarak, aksi halde sektörün sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini ifade etti. (Ramazan ÖZDEMİR)