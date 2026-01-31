Alanya’daki araç sahiplerini ve taşımacılık sektörünü doğrudan etkileyecek kötü haber, küresel piyasalardaki savaş çanlarının çalmasıyla birlikte geldi. ABD ile İran arasında tırmanan siyasi ve askeri gerilim, uluslararası petrol piyasalarını ateşlerken, oluşan maliyet artışı doğrudan Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarına yansımaya hazırlanıyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, hafta ortasından itibaren fiyat tabelaları tamamen değişecek.

ZAM YAĞMURU ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

Washington ve Tahran hattındaki yüksek tansiyon, bütçeleri sarsacak dev bir zammı beraberinde getirdi. Piyasaların mevcut seyrini koruması halinde, ilk darbe Çarşamba günü gelecek. Motorin grubuna 2 lira 50 kuruşluk dev bir artış yapılması beklenirken, aynı gün otogaz (LPG) fiyatlarına da 70 kuruşluk zam yansıyacak. Benzin grubu ise bu dalgadan Perşembe günü etkilenecek; tabelalara 1 lira 25 kuruşluk artış işlenecek.

PSİKOLOJİK SINIR YERLE BİR OLUYOR

Gelecek olan 2,50 TL’lik rekor artışla birlikte motorin fiyatlarında kritik bir eşik aşılmış olacak. Özellikle ticari araçların ve lojistik sektörünün ana yakıtı olan motorin, büyükşehirlerde ve Alanya gibi lojistik maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde 60 lira barajını aşacak. Bu durumun, iğneden ipliğe pek çok üründe nakliye kaynaklı yeni fiyat artışlarını tetiklemesinden endişe ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ PİYASAYI GERDİ

Fiyatlardaki bu agresif yükselişin arkasında, Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve bölgedeki çatışma riski yatıyor. Yatırımcılar, küresel petrol arzının can damarı olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir aksamayı fiyatlamaya başladı. Analistler, olası bir askeri müdahale veya İran’ın misilleme yapması durumunda petrol ve LNG sevkiyatının durma noktasına gelebileceği uyarısında bulunuyor. Brent petrolde ibre 70 dolar seviyesine doğru dönerken, piyasalar 14 ayın en gergin dönemini yaşıyor.