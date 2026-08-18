Denizlerde 15 Nisan'da başlayan genel av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesine kısa bir süre kala, balıkçılardan olumlu sinyaller gelmeye başladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Marmara Denizi ve Karadeniz açıklarında olta balıkçılarının ağlarına takılan yüksek miktardaki palamut, hamsi ve sardalya, yeni sezonda tezgahların hareketli geçeceğine işaret ediyor.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, her iki denizde de balık popülasyonunun şu an için oldukça yoğun göründüğünü bildirdi. Geçtiğimiz av sezonunda hamsinin bol, palamudun ise kısıtlı seviyelerde kaldığını hatırlatan Balcı, bu yıl atılan her oltada yavru balıkların da yoğun olarak gözlemlendiğini ifade etti. Bu veriler ışığında, yeni sezonda palamudun önceki yıla kıyasla çok daha fazla avlanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONA GÖRE NELER DEĞİŞTİ?

Mevcut işaretlerin bereketli bir dönemi müjdelediğini belirten uzmanlar, Karadeniz'de sardalya ve palamut, Marmara'da ise palamut miktarının oldukça yüksek olduğunu vurguluyor. Sektör temsilcilerine göre, balık popülasyonundaki bu artış sadece iç piyasayı doyurmakla kalmayıp, ilerleyen dönemde yurt dışına ihracat kapılarını da aralayabilecek potansiyel taşıyor.

TAZELİK KURALI FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Sektördeki genel beklenti, denizlerdeki bu bolluğun doğrudan etiketlere yansıması yönünde şekilleniyor. Balığın doğası gereği hızla tüketilmesi gereken bir gıda olması, satıcılar arasındaki rekabeti artırarak fiyatların tüketici lehine düşmesini sağlıyor. Uzmanların "bir günlük balık altın, iki günlük gümüş, üç günlük tenekedir" şeklinde özetlediği tazelik kuralı, piyasa dinamiklerini doğrudan etkiliyor. Bu kural gereği, balıkçıların ellerindeki ürünü en kısa sürede elden çıkarma gayreti, yeni sezonda tezgahlardaki balığın hem taze kalmasını hem de daha uygun fiyatlarla vatandaşa ulaşmasını beraberinde getirecek.