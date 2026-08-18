Antalya'da artan kira bedelleri ve yüksek taşınma masraflarına karşı yeni bir çözüm önerisi gündeme geldi. Antalya Kiracılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİRA-DER) Başkanı Cengiz Kul'un aktardığına göre, emlak komisyonu zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen alternatif bir kiralama sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor.

Konut kiralama süreçlerinde kira bedelinin yanı sıra depozito, nakliye ve emlakçı komisyonu gibi ek giderler, vatandaşların bütçesinde ağır bir yük oluşturuyor. Kul, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin yeni bir eve taşınırken ciddi ekonomik baskı yaşadığını vurguladı. Bu maliyetleri düşürmek amacıyla dernek, sadece kira fiyatlarına değil, kiralama sürecindeki sözleşme düzenine de odaklanmayı planlıyor.

NOTER HUZURUNDA ŞEFFAF SÖZLEŞME

"Emlak komisyonuna hayır, noter huzurunda şeffaf sözleşmeye evet" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten KİRA-DER

Başkanı Kul, sözleşmelerin daha denetlenebilir bir zemine taşınması gerektiğini bildirdi. Hazırlanan proje, ev sahibi ile kiracı arasındaki hak ve sorumlulukların resmi bir merci önünde açıkça kayıt altına alınmasını öngörüyor. Böylece taraflar arasındaki uyuşmazlıkların henüz sözleşme aşamasında asgariye indirilmesi hedefleniyor.

NOTER ONAYLI SÖZLEŞMENİN HUKUKİ AVANTAJLARI NELER?

Mevcut uygulamada tarafların kendi aralarında imzaladığı standart sözleşmeler, olası bir uyuşmazlıkta imza inkarı veya madde ihlali gibi hukuki engellere takılabiliyor. Hukukçulara göre, kira sözleşmelerinin doğrudan noter huzurunda yapılması, tahliye davaları ve kira tespit süreçlerinde resmi belge (ilamlı icra vb.) niteliği taşıdığı için yargılama süresini ciddi oranda kısaltıyor. Önerilen bu sistem, kiracıyı fahiş komisyonlardan kurtarırken ev sahibinin de mülkiyet haklarını daha güçlü bir hukuki güvence altına almasını sağlıyor.

Önerilen modelin yalnızca mevcut sorunlara anlık bir tepki olmadığını belirten Kul, uzun vadede sürdürülebilir ve adil bir kira düzeni kurmayı amaçladıklarını açıkladı. Kul, barınma hakkının güvenli bir şekilde tesisi için şeffaf bir sistem isteyen herkesi bu girişime destek vermeye davet etti.