İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ile Mehmet Sedat Erge şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Alptürk Enginyurt ve Erge hakkında "halk sağlığını bozma" ve "kara para aklama" suçlamaları yönünden soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İki ismin birlikte hareket ettiği iddiası da soruşturma dosyasında yer aldı.

Soruşturmanın başlamasına neden olan ihbara ilişkin bilgiler de dosyaya girdi. İhbarda, Ankara'da faaliyet gösteren "Red GYM" isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin satıldığı öne sürüldü.

Söz konusu ürünlerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışa sunulduğu iddia edildi.

Başsavcılığın, ihbarda yer alan iddialar ile şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasındaki bağlantıları soruşturma kapsamında incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.