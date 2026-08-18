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Avokadoda yeni sezon başladı: Üreticilere fiyat komisyonu çağrısı
Alanya’da 2026-2027 avokado sezonu Clifton çeşidiyle başladı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticileri olgunlaşmamış avokadoları hasat etmemeleri konusunda uyarırken, yeni sezon fiyatlarının belirlenmesinde üreticilerin daha etkin rol alacağını açıkladı.
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