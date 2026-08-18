Alanya'da tropikal meyve üretiminin belkemiği olan avokadoda yeni sezon, Clifton çeşidinin hasadıyla resmen başladı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe'nin yaptığı açıklamalara göre, ürün kalitesinin ve pazar değerinin korunması için hasat zamanlaması büyük önem taşıyor. Göktepe, olgunlaşmamış meyvelerin kesinlikle toplanmaması konusunda çiftçileri uyarırken, tüccar ve tedarikçilerin de bu ham ürünleri satın alarak piyasaya sürmemesi gerektiğini bildirdi. Kalitenin düşmemesi için tüm sektör paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

FİYAT KOMİSYONUNDA KİMLER YER ALACAK?

Geçtiğimiz yıl üreticilerin pazar dinamiklerine dahil edilmesi amacıyla başlatılan fiyat belirleme komisyonu uygulaması, 2026-2027 sezonunda da kesintisiz devam edecek. Avokado Üreticileri Birliği Başkanı koordinasyonunda toplanacak olan komisyonda, Alanya'nın doğu ve batı bölgelerini temsil edecek 4 üretici ile 4 tüccar görev alacak. Ziraat Odası'nın yasal olarak doğrudan fiyat belirleme yetkisi bulunmasa da, kurumun girişimleriyle çiftçinin masada etkin bir söz sahibi olması hedefleniyor.

ÜRETİCİLER KOMİSYONA NASIL BAŞVURABİLİR?

Piyasayı yakından takip eden, araştıran ve avokado üretimini ticari bir faaliyet olarak profesyonelce sürdüren çiftçilerin komisyonda yer alması planlanıyor. Temsilci heyetinde görev almak isteyen üreticiler, başvurularını doğrudan Alanya Ziraat Odası'na veya bizzat Tahir Göktepe'ye yapabilecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek 4 üretici, sezon boyunca fiyat oluşum süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Muz ve avokado gibi katma değerli ürünleri zorlu iklim şartlarında yetiştiren çiftçilerin alın terinin karşılığını alması, yerel ekonomi için kritik bir öneme sahip. Yeni sezonla birlikte, Alanya avokadosunun marka değerinin korunması ve taban fiyat uygulamalarında üretici lehine dengeli bir piyasa oluşturulması bekleniyor.