Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme istatistikleri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam harcama tutarı Temmuz 2026'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artış göstererek 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde toplam işlem adedi ise yüzde 11 oranında artarak 1 milyar 998 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'deki toplam kart sayısı yıllık bazda yüzde 4 artışla 476,2 milyon adede yükseldi. Bu kartların 151,7 milyonunu kredi kartları, 223,2 milyonunu ise banka kartları oluşturdu. Kredi kartı sayısında yüzde 11, banka kartı sayısında yüzde 4 artış görülürken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 düşüşle 101,3 milyona geriledi.

KARTLI HARCAMALARIN BÜYÜK KISMI KREDİ KARTIYLA YAPILDI

Temmuz ayındaki ödemelerin detaylarına bakıldığında, en yüksek payın kredi kartlarına ait olduğu aktarıldı. Kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 38 artarak 2 trilyon 541,8 milyar lira seviyesine çıktı. İşlem adedi ise yüzde 12 artışla 1 milyar 181,3 milyon oldu.

Banka kartlarıyla gerçekleştirilen ödemeler yüzde 39 artışla 425,8 milyar lirayı bulurken, ön ödemeli kart kullanımında sert bir düşüş yaşandı. Ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalar yüzde 43 oranında azalarak 7,3 milyar liraya kadar indi. Bu kartların işlem adedi de yüzde 35 azalışla 33,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

İNTERNETTEN HARCAMALAR 908 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Çevrimiçi alışveriş alışkanlıklarındaki tablo da temmuz verilerine yansıdı. İnternetten yapılan kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla 908,9 milyar liraya ulaştı. İnternet üzerinden yapılan harcamaların toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran yüzde 31 seviyesinde bulunuyordu.

Sanal ortamda gerçekleştirilen işlem adedi de yüzde 11 artarak 258,7 milyon adede yükseldi. Bu işlemler, toplam kartlı ödeme adedi içinde yüzde 13'lük bir paya sahip oldu. Tüketicilerin fiziksel mağaza alışverişleri ile e-ticaret arasındaki dengeli dağılımı korunmaya devam etti.

TEMASSIZ İŞLEMLERDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKSEL TABLO

Tüketici davranışlarındaki en net değişim temassız ödeme verilerinde kendini gösterdi. Kartlarla yapılan temassız işlem adedi yüzde 9 artışla 1 milyar 336,8 milyon adede çıkarken, temassız ödeme tutarı yüzde 44 artarak 1 trilyon 15,3 milyar lira oldu. Bu istatistiksel tablo, mağaza içi ödemelerde her 5 işlemden 4'ünün temassız yapıldığını ve fiziksel temas gerektiren geleneksel şifre girme yönteminin yerini büyük ölçüde pratik ödeme seçeneklerine bıraktığını ortaya koyuyor.