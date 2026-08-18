Alanya Toptancı Hali’nde hafta başıyla birlikte hareketlilik artarken, sebze ve meyve fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmadı. Alanya Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, ürünlerin uygun fiyat seviyesini koruduğunu belirterek vatandaşlara taze ürünlere ulaşmak için halden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

FİYATLAR UYGUN SEVİYEDE

Haldeki son durumu değerlendiren Kaya, hafta başının etkisiyle alışveriş hareketliliğinde artış görüldüğünü ancak bunun fiyatlara henüz yansımadığını söyledi. Kaya, “Halde, hafta başı olması nedeniyle bir miktar hareketlilik yaşanıyor. Ancak bu hareketlilik henüz fiyatlara yansımış değil. Fiyatlar halen oldukça uygun. Domates 25-30 lira, salatalık 15 lira, biber çeşitleri ise 25 ile 40 lira arasında satılıyor. Karpuz 10-15 lira, kavun ise 15-20 lira arasında değişiyor. En kaliteli kavunlar ise 25 liraya kadar çıkıyor” dedi.

VATANDAŞLARA HALDEN ALIŞVERİŞ ÇAĞRISI

Piyasadaki hareketliliğin ürün fiyatlarında artışa neden olmadığını vurgulayan Kaya, vatandaşların halden doğrudan alışveriş yapabileceğini belirtti. Ürünlerin hem taze hem de uygun fiyatlı olduğunu ifade eden Kaya, “Maalesef bu hareketliliğin fiyatlara yansıyan bir karşılığı yok. Vatandaşlarımıza da halden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlarımız gayet uygun ve makul seviyede. Ürünlerimiz de taze” ifadelerini kullandı.

OTELLERİN TALEBİ ARTTI

Turizm sezonunun en yoğun dönemlerinden birine girilmesiyle birlikte otellerden gelen talepte de artış yaşandı. Özellikle son haftalarda otellere yönelik satışlarda belirgin bir hareketlilik gözlemlediklerini aktaran Kaya, bu durumun tesislerdeki yüksek doluluk oranlarından kaynaklandığını söyledi.

Kaya, “Sezonun ortasına geldik ve şu anda en yoğun dönemlerden birini yaşıyoruz. Özellikle otellere yapılan satışlarda son bir iki haftadır bir hareketlilik ve farklılık gözlemliyoruz. Bunun en önemli nedeni ise otellerde doluluk oranlarının en üst seviyelere çıkmış olması” diye konuştu.

SEBZE VE MEYVE TALEBİ YOĞUN

Otellerdeki doluluk artışının hal esnafının satışlarına olumlu yansıdığını belirten Kaya, turizm tesislerinin sebze ve meyvede geniş bir ürün yelpazesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Otellerden gelen talebin belirli ürünlerle sınırlı kalmadığını kaydeden Kaya, “Oteller, A’dan Z’ye her çeşit sebze ve meyveyi talep ediyor” dedi.