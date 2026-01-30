EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Yozgat merkezli olarak Antalya, Hatay ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, yapay zeka ile ürettikleri videolar aracılığıyla mağdurları ikna ederek yüksek miktarda para talep ettikleri ve bu yöntemle yaklaşık 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.