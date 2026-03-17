Dernek binasının bulunduğu sokakta kurulan uzun iftar sofraları, yüzlerce vatandaşı aynı bereketli buluşmada bir araya getirdi. Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde gerçekleşen organizasyonda, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi. Aynı sofrada buluşan vatandaşlar, hem oruçlarını birlikte açtı hem de sıcak sohbetlerle geceye ayrı bir anlam kattı. Gecede ev sahibi olarak misafirlerini tek tek karşılayan Dernek Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, davete katılanlarla yakından ilgilendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Hacıfazlıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. Yoğun katılımın olduğu iftar programı, Karadeniz kültürünün sıcaklığı ile Alanya’nın misafirperverliğini bir araya getirirken, ortaya renkli ve anlamlı görüntüler çıktı. Geleneksel hale gelen bu buluşmanın önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU
ALKARDER’den geleneksel iftar: Alanya’da birlik sofrası kuruldu
ALANYA'DA birlik ve beraberlik sofraları Ramazan ayında bir kez daha anlam kazandı. Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER), her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarına bir yenisini daha ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
