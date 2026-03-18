Antalya kamuoyunun yakından izlediği Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davası, ikinci gününde de yoğun gündemle devam ediyor. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ilk gün tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. İkinci günde ise tutuksuz yargılanan sanıkların ifade işlemlerine geçildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda görülen duruşmada, soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile birlikte 5’i tutuklu toplam 41 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıkların haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmaları alınırken, dosyada yer alan mali hareketler, para transferleri ve çeşitli işlemlere ilişkin iddialar da değerlendiriliyor.

DOSYADA HANGİ SUÇLAMALAR YER ALIYOR?

Sanıklar hakkında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamaları yöneltiliyor. Savcılık tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, belediyedeki bazı işlemler ve mali ilişkiler kapsamında 26 ayrı eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldığı belirtiliyor.

İddialar arasında iskan ve ruhsat süreçleri, yerel seçim dönemindeki harcamalar, taşınmaz ve araç alımları, para ve döviz hareketleri ile bazı işlemler karşılığında menfaat sağlandığı yönündeki değerlendirmeler bulunuyor. Dava, sadece adliye süreci açısından değil, Antalya’da yerel yönetim, imar süreçleri ve kamu yönetimine güven başlıkları bakımından da dikkatle takip ediliyor.

SANIK SAVUNMALARINDA HANGİ BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKTI?

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan T.S., Konyaaltı Belediyesi dönemine ilişkin isnatları kabul etmedi. Ruhsat ve iskan süreçlerinde teknik prosedürlerin işletildiğini savunan T.S., zorlamayla iskan verilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını öne sürdü. T.S., bazı taşınmaz alımlarında bedelin ödendiğini ve iddialara konu işlemlerin suç unsuru taşımadığını savundu.

Dosyada adı geçen İ.E. ise savunmasında, Muhittin Böcek’e ait olduğu ileri sürülen bir dairenin kendi üzerine yapıldığını, tapu devri sırasında herhangi bir bedel ödemediğini ve zaman içinde kiraların kendi hesabına geldiğini, ardından elden teslim ettiğini anlattı. Aynı sanık, Güneş Mahallesi’ndeki projeyle ilgili süreçte bazı taleplerin gündeme geldiğini, ancak tüm ayrıntıların kendi bilgisi dahilinde ilerlemediğini söyledi.

S.T. de yerel seçim dönemine ilişkin bazı ödeme ve fatura iddialarını kabul etmediğini belirtti. Duruşmada ayrıca, belediyeyle bağlantılı iş yapan bazı firmalardan sağlandığı ileri sürülen maddi menfaatlerin reklam ve organizasyon işleri üzerinden aktarıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Sanık savunmalarında bu iddiaların bir bölümü reddedilirken, bazı işlemlerin ticari ilişki çerçevesinde gerçekleştiği savunuldu.

İMAR, İSKAN VE SEÇİM SÜRECİ DOSYANIN MERKEZİNDE

Dava dosyasındaki dikkat çeken başlıklardan biri, iskan ve ruhsat süreçleri karşılığında taşınmaz ya da maddi menfaat sağlandığı iddiaları oldu. Aksu Altıntaş bölgesi, Konyaaltı Hurma Mahallesi ve Güneş Mahallesi’ndeki bazı projeler dosyada öne çıkan adresler arasında yer aldı.

Bunun yanında, 2024 yerel seçim sürecindeki harcamalar, bazı reklam ve organizasyon ödemeleri ile belediyeyle resmi iş ilişkisi bulunan kişilerden destek istenip istenmediği de mahkeme önünde tartışılan konular arasında bulunuyor. Antalya’da özellikle inşaat, imar ve yerel seçim başlıklarının aynı dosyada buluşması, davanın kent yönetimi açısından etkisini daha da artırıyor.

DURUŞMA SÜRÜYOR

İkinci gün oturumunda tutuksuz sanıkların ifade işlemleri devam ederken, mahkemenin dosyadaki mali kayıtlar, tapu hareketleri ve para transferlerine ilişkin değerlendirmeyi sonraki aşamalarda da sürdüreceği görülüyor. Yargılama sonunda verilecek kararın, Antalya’daki yerel yönetim tartışmaları açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan dosyada yer alan tüm suçlamalar, mahkeme kararıyla kesinleşinceye kadar iddia niteliği taşıyor. Duruşma, yeni savunmalar ve ara kararlarla devam ediyor.