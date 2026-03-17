HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED), kuruluşundan bu yana sürdürdüğü geleneği bu yıl da bozmadı. Dernek, üyelerini ve dostlarını bir araya getiren geleneksel iftar davetini Lezzet Kebap Evi'nin sıcak atmosferinde gerçekleştirdi. Davete, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, TÜRSAB Alanya 2. Başkanı Kerim Yılmaz, Alanya Gastronomi Yıldızları Başkanı Hidayet Kızıları, ALGC üyeleri, HOTED yönetimi, üyeleri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. HOTED Başkanı Sevgi Topuzel, yaptığı konuşmasında, "19'uncu iftar yemeğimizin sponsorları olan Ali Bozar ve Ramazan Maşa başta olmak üzere, iftar davetimize katkı sağlayan ve davetimize icabet eden, destek veren tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Topuzel ayrıca, gecenin sponsoru Onurhan Buklet yetkililerine tüm HOTED camiası adına teşekkür edip çiçek takdim etti. Şerife ÇOBAN
HOTED iftar sofrasında buluştu
HOTED, geleneksel iftar buluşmasında dostluk ve dayanışmayı bir kez daha aynı sofrada yaşattı. Lezzet Kebap Evi'nde gerçekleşen iftar davetine çok sayıda kişi katıldı
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
