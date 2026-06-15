Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatilcilerin rota arayışları hızlanırken, yapay zeka teknolojileri de seyahat planlamalarına dahil olmaya başladı. Sözcü Gazetesi'nin yayımladığı habere göre, yapay zekaya sorulan Türkiye'nin en iyi tatil yerleri listesinde Antalya'nın Kaş ilçesi birinci sıraya yerleşti.

Gelişen teknolojiyle birlikte tatilciler, klasik turizm acentelerinin yanı sıra yapay zekanın sunduğu kişiselleştirilmiş tavsiyeleri de dikkate alıyor. Değerlendirmede, ülkenin farklı coğrafyalarından doğa, tarih ve huzur temalı beş farklı destinasyon öne çıktı.

LİSTEDE HANGİ BÖLGELER YER ALIYOR?

Yapay zekanın derlediği sıralamada, macera ve huzuru bir arada arayanlar için Kaş zirvede bulunuyor. Listenin ikinci sırasında lüks yaşam ve hareketli gece hayatı arayanlar için Muğla'nın Bodrum ilçesi gösterilirken, doğa ile denizin uyumunu yansıtan Fethiye Ölüdeniz üçüncü sırada konumlandı.

Sahil şeridi dışındaki alternatifler de yapay zekanın dikkatinden kaçmadı. Görsel zenginliği ve masalsı atmosferiyle Nevşehir Kapadokya dördüncü sırada, bağ bozumu ve sakin ada yaşamıyla Çanakkale Bozcaada ise beşinci sırada tatilcilere önerildi.

YAPAY ZEKA TURİZM TERCİHLERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Seyahat endüstrisinde yapay zeka kullanımı, kullanıcıların beklentilerine en uygun rotaları saniyeler içinde analiz etme imkanı sunuyor. Bu durum, özellikle Antalya ve Muğla gibi yoğun turist çeken bölgelerdeki destinasyon çeşitliliğini dijital platformlarda daha görünür kılıyor.

Antalya bölgesinin turizmdeki ağırlığı yapay zeka analizlerinde de kendini gösterirken, Alanya turizm sektörünün de değişen seyahat planlama trendlerini ve dijital tercih yönelimlerini yakından takip ettiği değerlendiriliyor.