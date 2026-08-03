YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Marcus Rashford için girişimlere başladığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertli yönetimin Manchester United forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, Rashford transferini gerçekleştirebilmek adına önemli bir mali plan hazırlıyor. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin transfer için yüksek bir bütçe ayırmaya hazır olduğu ve oyuncunun şartlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarını zorlayabileceği ifade edildi.

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecini başlatmak amacıyla Marcus Rashford'un temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Taraflar arasında temasların sürdüğü ve transfer ihtimalinin değerlendirildiği belirtilirken, şu ana kadar kulüplerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Manchester United altyapısından yetişen ve uzun yıllardır İngiliz ekibinin en önemli oyuncuları arasında yer alan Rashford, hızı, golcülüğü ve çok yönlü hücum özellikleriyle Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Marcus Rashford, hem Fenerbahçe tarihinin hem de Süper Lig'in en ses getiren transferlerinden biri olacak. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada ortaya atılan iddiaları büyük heyecanla takip ederken, gözler önümüzdeki günlerde kulüplerden ve oyuncu cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.