​Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, Alanya’nın il olma talebine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçim dönemlerinde benzer vaatlerin sürekli gündeme getirilmesini eleştiren Türkoğlu, Alanya’nın idari yapısının mevcut potansiyelini karşılamadığını ve şehrin artık Alanya’dan yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

​SEÇİM VAADİ DEĞİL GEÇİKMİŞ BİR HAK

​Türkiye'de seçim dönemleri yaklaştığında Alanya'nın il olacağı yönündeki söylemlerin geleneksel bir şekilde yeniden parlatıldığını belirten Türkoğlu, bu durumun kamuoyunda samimiyet sorgulamasına yol açtığını ifade etti. Alanya’nın il olma meselesinin bir siyasi malzeme yapılamayacak kadar köklü olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Bu konu, yıllardır dile getirilen haklı bir talep ve Alanya'nın mevcut gerçekliğinin idari yapıya yansıtılması meselesidir" dedi.

​BÜYÜKŞEHİR YASASI HİZMETİ YAVAŞLATTI

​Özellikle Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından yerel yönetimlerin yetkilerinin merkezileştiğine dikkat çeken İlçe Başkanı Türkoğlu, bürokratik süreçlerin karar alma mekanizmalarını hantallaştırdığını belirtti. Vatandaşın hizmete ulaşmasının zorlaştığını dile getirerek, yerel iradenin kaynak kullanımı ve öncelik belirleme konusundaki etkisinin azaldığını savundu.

​ALANYA'YI EN İYİ ALANYALILAR BİLİR

​Şehrin geleceğine dair kararların yerinden yönetim ilkesiyle alınması gerektiğini savunan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Alanya'nın ihtiyaçlarını en iyi bilenler Alanya'da yaşayanlardır. Alanya'nın yollarını, altyapısını, turizmini, tarımını ve geleceğini en iyi Alanyalılar bilir. Bu nedenle Alanya'yı ilgilendiren kararlar mümkün olduğunca Alanya'da alınmalı, Alanya'nın ürettiği kaynaklar öncelikle Alanya'nın ihtiyaçları için kullanılmalıdır."

​Alanya’nın nüfusu, ekonomik gücü, turizm kapasitesi, tarımsal üretimi ve uluslararası marka değeriyle halihazırda birçok ilden daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şehrin kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu ifade etti. İl olma talebinin sadece bir tabela değişikliğinden ibaret olmadığını; daha hızlı hizmet, etkin kaynak kullanımı ve güçlü bir temsil anlamına geldiğini belirterek, bu hakkın bir an önce teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi