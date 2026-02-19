Başkan Kileci, Gazipaşa’nın her bir çocuğunun kendi öz evlatları olduğunu vurgulayarak, hiçbir yeteneğin imkansızlıklar içinde kaybolup gitmesine seyirci kalamayacaklarını ifade etti. Vatandaşların fitrelerini, nereye harcandığını bilmedikleri yerler yerine, kendi yakın çevrelerindeki çocukların eğitimine ve bir tas çorbasına katkı sunmak amacıyla Gündes’e emanet etmelerini istedi.

​Gündes’in tamamen kamu yararına çalışan, şeffaf ve bağımsız bir yapı olduğunu belirten Kileci, vakfın tüm gelirlerini sadece eğitim bursu olarak kullandığını ve her yıl ekim ayında hesaplarını halkla paylaştığını dile getirdi. "Siz de bir çocuğun yaşama sevinci olun" diyen Kileci, daha güzel bir Türkiye ve Gazipaşa inşası için herkesi bu iyilik dayanışmasına bir tuğla koymaya çağırdı.