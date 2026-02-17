AFET BÖLGELERİNE ÇIKARMA

AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, Mustafa Köse ve Kemal Çelik, yaşanan felaketin ardından Alanya'ya gelerek çalışmaları yerinde denetledi. Heyete, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve AK Parti Genel Merkez Doğu Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mustafa Toklu eşlik etti.

KÜÇÜKHASBAHÇE'DE HEYELAN İNCELEMESİ

Heyet, yoğun yağışlar nedeniyle toprak kaymalarının meydana geldiği Küçükhasbahçe Mahallesi'nde hasar gören alanları inceledi. Heyelan bölgesindeki riskleri yerinde değerlendiren ve mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelen heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sürece ilişkin gerekli teknik çalışmalar ve alınacak ek tedbirler hakkında yerinde istişarelerde bulunuldu.

DİM ÇAYI VE BARAJIN DURUMU TAKİBE ALINDI

Ziyaretin bir diğer kritik durağı ise taşkın riskinin yaşandığı Dim Çayı bölgesi oldu. DSİ Bölge Müdürü Özhan Erdanışman'dan barajdaki son su seviyesi ve tahliye planları hakkında teknik bilgi alan heyet, daha sonra taşkından etkilenen bölge esnafını ziyaret etti.

BAŞKAN TAVLI: "DEVLETİMİZ TÜM GÜCÜYLE SAHADA"

Çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, şunları kaydetti: "Alanya'mızın hem Dim Çayı bölgesinde hem de heyelanın yaşandığı Küçükhasbahçe Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Meydana gelen toprak kaymasını ve oluşan hasarı yerinde değerlendirerek vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Süreci yakinen takip ediyoruz. Rabbim memleketimizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin." Saha çalışmalarının, hasar tespit ve iyileştirme süreçleri tamamlanana kadar titizlikle sürdürüleceği belirtildi.