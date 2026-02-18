Antalya falezlerinde denizden görüntülenen betonarme kaçak mağaranın, Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir apartmana ait olduğu ortaya çıktı. Valilik inceleme başlattı, yapı kullanıma kapatıldı.

Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinde ortaya çıkan betonarme ve ahşap kaçak yapı görüntüleri kentte geniş yankı uyandırdı. Denizden kaydedilen görüntülerde kayalıkların içine oyulmuş, kapı ve merdiven sistemi bulunan bir yaşam alanı dikkat çekti. O alanın bir apartmana ait olduğu ve doğrudan denize bağlantı sağladığı tespit edildi.

DALGIÇ DENİZDEN GÖRÜNTÜLEDİ

Hobi amaçlı dalış yapan Hüseyin Fırat’ın çektiği görüntülerde; kayalıklar arasında beton duvar, demir kapı, merdiven sistemi ve iç bölümde duş ile kamera sistemi yer aldı. Fırat, Konyaaltı Caddesi açıklarında yaptığı dalışta denize kadar inen demir ve beton merdivenleri fark ettiğini söyledi.

Kapı üzerindeki küçük boşluktan içeriye baktığında yaşam alanı oluşturulduğunu gördüğünü belirten Fırat, falezlerin koruma altındaki hassas alanlar olduğuna dikkat çekti. “Bu tür yapılarla karşılaşmak normal değil” dedi.

40 YIL ÖNCE YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Görüntülerin basında yer almasının ardından Antalya falezlerinde kaçak mağara yapısı ile ilgili resmi inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada mağaranın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir apartmana ait olduğu belirlendi.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiği ifade edilen mağaradan denize asansör sistemiyle inilebildiği, ayrıca içeride merdiven bulunduğu tespit edildi. Alanın Muratpaşa Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alınarak kullanıma kapatıldığı açıklandı.

Falezler, Antalya’nın hem jeolojik hem de ekolojik açıdan en hassas bölgeleri arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu tür müdahaleler sadece görüntü kirliliği değil, zemin güvenliği açısından da risk oluşturabiliyor. Özellikle falez bandında yapılaşma yasağı yıllardır tartışma konusu.

Şehrin göbeğinde, denize inen gizli bir mağara… İnsan duyunca bir an duruyor. Çünkü mesele sadece bir yapı değil.

Antalya falezlerinde apartmana ait denize inen kaçak mağara iddiası, önümüzdeki günlerde yeni denetimlerin de habercisi olabilir. Kentte benzer yapıların olup olmadığı da merak konusu.

Kurumlar: Antalya Valiliği, Muratpaşa Kaymakamlığı, Muratpaşa Belediyesi.

Kaynak: Antalya Valiliği açıklaması ve saha görüntüleri