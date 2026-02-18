Gece saatlerinde Avsallar’da karaya çıkan hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Sahil hattındaki bazı işletmelerde ciddi maddi hasar oluştu.

Antalya’nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen hortum, kısa sürede etkisini artırarak sahil hattında zarara yol açtı. Denizde oluşan hortumun karaya çıkmasıyla birlikte birçok ağaç kökünden söküldü, bazı işletmelerin çatıları uçtu.

Sağanak yağış ve saatte 100 kilometreye ulaştığı belirtilen fırtına, özellikle sahil kesimindeki restoran ve otel bahçelerinde etkili oldu. Görgü tanıkları, hortumun birkaç dakika içinde önüne geleni yıktığını söyledi.

BEŞ YILDIZLI OTELLERİN BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ

Alanya Avsallar’daki beş yıldızlı bazı otellerin bahçelerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Ağaçların devrildiği, demir korkulukların kırıldığı ve sahil işletmelerinin camlarının patladığı öğrenildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hasarın boyutu daha net ortaya çıktı.

Bazı esnaf sabah dükkânını açmaya geldiğinde masa ve sandalyelerin metrelerce savrulduğunu gördü. “Gece bir uğultu oldu, sonra her şey karıştı” diyen bir işletme çalışanı, yaşadıkları korkuyu böyle anlattı.

Elektrik kesintisi kısa süreli yaşandı. O anlarda sahil hattında kimsenin olmaması ise olası bir can kaybını önledi.

MADDİ HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Alanya’da gece yaşanan hortum felaketi sonrası hasar tespit çalışmaları sabah saatlerinde başlatıldı. Yetkililer, maddi zararın boyutunun yapılacak incelemenin ardından netleşeceğini bildirdi.

Turizm sezonuna hazırlanan işletmeler için bu hasarın ek maliyet anlamına geldiği ifade ediliyor. Özellikle sahil kesimindeki küçük işletmelerin yeniden toparlanması zaman alabilir. Çünkü bir çatı sadece çatı değil; kira, personel, tedarik zinciri demek.

Deniz yine duruldu. Sabah sahile inenler enkazı görünce bir süre sessiz kaldı.

Yetkililer, bölgede olası yeni Alanya hortum ve fırtına riski için vatandaşları Meteoroloji uyarılarını takip etmeleri konusunda uyardı. İlçede temizlik ve güvenlik çalışmaları sürüyor.