ALANYA’DA son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası, kamuoyunu resmi verilerle bilgilendirmek isteyen Yeni Alanya Gazetesi, Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden son 5 yılın yağış verilerini talep etti. Ancak gazetenin başvurusuna, istenen bilgilerin paylaşılması için 400 TL ödeme yapılması gerektiği yanıtı verildi. Kamu yararı gözetilerek yapılan bir başvuruya ücret talep edilmesi, ‘Kamu kurumu kamu bilgisini parayla mı satıyor?’ sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle vatandaşları doğrudan ilgilendiren hava olaylarına ilişkin verilerin ücret karşılığında paylaşılması, tepki çekti.

ŞEFFAFLIK YERİNE ÜCRET POLİTİKASI

Afet ve olağanüstü hava koşullarının yaşandığı dönemlerde kurumların bilgi paylaşımını kolaylaştırması beklenirken, talep edilen ücret uygulaması şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getirdi. Kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenen basın kuruluşundan ücret istenmesi, ‘Kamu hizmeti mi, ticari hizmet mi?’ sorusunu gündeme getirdi. (Ramazan ÖZDEMİR)