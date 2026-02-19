Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Meziyet Köseoğlu Uygulama Oteli’nde misafir edilen vatandaşları ziyaret eden Öztürk, afetzedelerle hasbihal ederek istek ve taleplerini dinledi. Sürece ilişkin bilgilendirmede bulunan Öztürk, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında küçük misafir Azra’nın doğum günü de kutlandı. Kaymakam Öztürk, minik Azra’nın mutluluğuna ortak olarak sağlıklı ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu. Kaymakam Öztürk, Kaymakamlık ve bağlı tüm kurumların afetten etkilenen vatandaşlar için tüm imkânlarını seferber ettiğini belirterek, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı.

Programa; Mehmet Şerani Tavlı, Yusuf Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fikret Namal da eşlik etti. (Haber MERKEZİ)