Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta U dönüşü yapmak isteyen motosiklet sürücüsü devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazası

KAVŞAKTA U DÖNÜŞÜ YAPARKEN DEVRİLDİ

Kaza Manavgat Barbaros Caddesi Sanayi Kavşağı üzerinde yaşandı. Y.A. yönetimindeki 07 CHA 488 plakalı motosiklet, kavşakta U dönüşü yaptığı sırada devrildi.

Devrilen motosikletten düşen sürücü yere savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sanayi Kavşağı özellikle günün bazı saatlerinde oldukça yoğun oluyor. Sürücüler bazen U dönüşü için kısa bir boşluk kolluyor. Ama işte... bazen o birkaç saniye yetmiyor.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.