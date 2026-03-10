Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında belediye yöneticileri, müteahhitler ve turizmcilerin yer aldığı 36 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması yeni bir operasyonla genişledi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın, daha önce tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler ve otel sahipleri de bulunuyor.

RÜŞVET VE İHALE İDDİALARI

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamaları bulunuyor.

Savcılık tarafından yürütülen çalışmalarda tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanları, MASAK raporları ve dijital materyaller incelendi. Yapılan incelemelerde bazı iş insanları ve turizm sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, ruhsata ve projeye aykırı yapılar için rüşvet verdiği iddia edildi.

Rüşvet olarak verilen bazı taşınmazların “emanetçi” olarak adlandırılan kişiler üzerinden devredildiği ve bu şekilde şüphelilere bedelsiz geçtiği öne sürüldü.

USULSÜZ İSKAN VE İHALE İDDİALARI

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında ise bazı belediye ihalelerinin sürekli aynı firmalara verildiği ve bu durumun kamu zararına yol açtığı değerlendirildi.

Ayrıca bazı müteahhitlerin ruhsata aykırı projelerine iskan verilmesi karşılığında daire veya taşınmaz devri yapıldığı yönünde tespitler bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerle lüks araçlar, taşınmazlar ve iş yerleri satın alarak mal varlıklarını farklı kişiler üzerinden akladıkları da soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmanın önceki aşamasında eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen’in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan 36 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.