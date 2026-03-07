Antalya’nın Manavgat ilçesinde zabıta ekiplerinin dilencilik yaptığı belirlenen bir kadına müdahalesi sırasında ilginç anlar yaşandı. Araca binmek istemeyen kadın çevredekilere “Yetişin taciz ediyorlar” diye bağırdı.

Olay Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde yaşandı. Zabıta ekipleri kaldırımda iki küçük çocuğuyla birlikte dilendiği belirlenen bir kadını fark etti. Ekiplerin kadına yaklaşmasıyla birlikte kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kadın zabıta aracına binmemek için direndi. Bu sırada yanında bulunan küçük kız çocuğu ağlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da yaşananları merakla izledi.

“YETİŞİN TACİZ EDİYORLAR” DİYE BAĞIRDI

Zabıta ekipleri işlem yapmak isterken kadın yüksek sesle bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Kadının “Yetişin dostlar, taciz ediyorlar” diye bağırdığı anlar cadde üzerinde kısa süreli bir kalabalık oluşmasına neden oldu.

O sırada yolun karşı tarafından gelen başka bir kadın, dilendiği öne sürülen kişiye yaklaşarak sakin olmasını ve direnmemesini söyledi.

Bir süre sonra iki kadın ve yanlarındaki çocuklar zabıta ekipleri eşliğinde araca bindirilerek zabıta karakoluna götürüldü.

PARALARA EL KONULDU

Karakolda yapılan işlemlerin ardından kadınların üzerlerinde bulunan paralara el konulduğu öğrenildi.

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda iki kadına da Kabahatler Kanunu kapsamında 1.764 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, özellikle yoğun cadde ve kavşaklarda dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşlardan da bu tür durumlarda zabıta ekiplerine bilgi verilmesini istedi.