Antalya Körfezi bugün hırçın yüzünü göstererek denizcilere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Kaş ile Anamur hattını kapsayan geniş bir alan için kritik veriler paylaştı. Özellikle Alanya açıklarını etkisi altına alan şiddetli hava muhalefeti, deniz güvenliği açısından alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYİ BULUYOR

Meteoroloji uzmanlarının analizlerine göre, rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerinden adeta saldırıya geçmiş durumda. Denizcilik ölçeğinde 7 ila 9 kuvvetine ulaşan fırtınanın hızı, yer yer saatte 90 kilometreye kadar tırmanıyor. Bu sert hava dalgasının gün boyu etkisini sürdürmesi, akşam saatlerinden itibaren ise hızını keserek bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

BALIKÇILAR VE KIYI ŞERİDİ DİKKAT

Fırtına uyarısı, Alanya ekonomisinin can damarlarından biri olan balıkçılık sektörünü ve deniz turizmini doğrudan ilgilendiriyor. Yetkililer, Alanyalı balıkçılar ve denizciler başta olmak üzere kıyı şeridini kullanan tüm vatandaşlara "tedbir" çağrısı yaptı. Oluşabilecek dev dalgalar, alabora riski ve ulaşımda aksamalara karşı akşam saatlerine kadar denize açılınmaması ve teyakkuzda olunması istendi.