Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yaz sıcaklarının sürdüğü Antalya bölgesinde 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında yağışlı bir sistem etkili olacak. Özellikle Alanya ve komşu ilçelerinde hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren tahminde, gök gürültülü sağanak yağışların geniş bir alana yayılması öngörülüyor.

Cuma günü başlayacak olan yağışlı havanın ilk etapta Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerini etkilemesi bekleniyor. Aynı gün Antalya kent merkezinde ise sıcaklıkların 28 ile 39 derece arasında seyredeceği bildirildi.

YAĞIŞLAR CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ İLÇELERİ ETKİLEYECEK?

Hafta sonunun ilk günü olan 29 Ağustos Cumartesi, yağışların etki alanını en çok genişlettiği gün olacak. Alanya başta olmak üzere Akseki, Belek, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Korkuteli, Manavgat, Saklıkent ve Serik'te sağanak yağış tahmini yayımlandı. Bu süreçte hava sıcaklıklarının Alanya'da 31 derece, Akseki'de ise 23 derece seviyelerinde olacağı aktarıldı.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yağışlı sistem 30 Ağustos Pazar günü bölge genelinde etkisini azaltmaya başlayacak. Ancak Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yağış ihtimali pazar günü de devam edecek. Antalya merkezde ise termometrelerin 27 ile 36 derece arasını göstereceği ve sıcak havanın etkisini sürdüreceği açıklandı.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, yağışlar özellikle iç ve yüksek kesimlerde daha belirgin olacak. Kıyı şeridinin büyük bölümünde ise yaz sıcaklıkları hissedilmeye devam edecek. Bölgede tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bu dönemde, yerel halkın değişken hava şartlarına karşı güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.