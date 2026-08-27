OPPONG İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe’nin bir süredir gündeminde bulunan genç savunmacı için Nice ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Oppong’un İstanbul’a geldikten sonra kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanıyor. Kontrollerde herhangi bir probleme rastlanmaması halinde resmi işlemlerin tamamlanarak transferin açıklanması bekleniyor.

10 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF

Fransız L’Equipe’in haberine göre Fenerbahçe, Ganalı stoper için Nice’e 10 milyon euroyu aşan resmi bir teklif sundu. Oyuncusuyla Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Fransız ekibinin ardından görüşmeler hız kazandı.

Nice, Oppong’u 2025 yazında İsveç ekibi IFK Norrköping’den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç savunmacı Nice formasıyla ilk sezonunda tüm kulvarlarda 43 karşılaşmada görev aldı ve 40 maça ilk 11’de başladı.

SAVUNMAYA GENÇ TAKVİYE

4 Haziran 2004 doğumlu olan Kojo Peprah Oppong, 22 yaşında ve asıl mevkisi stoper. Gana Milli Takımı’nda da forma giyen genç futbolcu, Fransa’daki performansıyla dikkat çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenen Oppong’un transferinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.