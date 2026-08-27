Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis kılığında bir villaya girerek ev sahibini rehin alan ve 4 milyon dolar değerinde kripto varlık gasp eden şebekenin yargılanması sürüyor. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında aktif ve emekli polislerin de bulunduğu 9'u tutuklu 13 sanık hakim karşısına çıktı.

Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Şirinyalı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddianameye göre, polis üniforması giyen ve sahte arama kararı gösteren şüpheliler, ev sahibi Cem Turan ile iki çalışanını plastik kelepçeyle bağladı. Şüpheliler, mağdurun soğuk cüzdanındaki kripto varlıkları kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 61 bin 105 dolar, soğuk cüzdan, telsiz ve Uluslararası Polis Birliği'ne ait kimlik kartı ele geçirildi.

MAĞDURLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşma tutanaklarına yansıyan bilgilere göre şikayetçi Cem Turan, şüphelilerin kendisinden 200 milyon dolar talep ettiğini ve ailesine zarar vermekle tehdit ettiklerini aktardı. Baskı altında 4 milyon dolar değerindeki tüm kripto varlığını transfer etmek zorunda kaldığını belirten Turan, son işlemi şüphelilerin bizzat yaptığını ifade etti. Sinem Turan ise eşine işkence yapıldığını, şüphelilerden Mokhmad M.'nin kendisine de saldırarak ölümle tehdit ettiğini dile getirdi.

UKRAYNA BAĞLANTISI VE HTS KAYITLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Kripto para hırsızlıklarında dijital izlerin uluslararası boyuta taşınması, yargı sürecini doğrudan şekillendiriyor. Mahkeme heyeti, olayın sınır aşan bağlantılarını aydınlatmak amacıyla Ukrayna adli makamlarından gelecek istinabe (adli yardımlaşma) evrakını bekliyor. Ayrıca sanıkların eylem öncesi organizasyon şemasını çözmek için 28 Aralık 2025 tarihine ait HTS (arama ve sinyal) kayıtları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) talep edildi.

Yargılamaya konu olan şüpheliler hakkında 'gece vakti birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu görevini yetkisiz şekilde üstlenme' suçlarından işlem yapılıyor. Mahkeme, tutuklu sanıklar Amın Ramzanovıtch A., Iles M., Ömer K., Mokhmad M., Alıkhan M., Suat A., Ayhan D., İbrahim D. ve İsmail E.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.