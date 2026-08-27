Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Alanya'da geniş çaplı bir trafik altyapı çalışması başlattı. Ekipler, ilçe genelindeki trafik sinyalizasyon sistemleri ile okul çevrelerindeki uyarı levhalarını bakıma aldı.

Çalışmalar kapsamında özellikle Alanya merkez ve Mahmutlar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşaklar tek tek inceleniyor. Arızalı sistemler onarılırken, kullanım ömrünü dolduran sinyalizasyon ekipmanları yenileriyle değiştiriliyor.

OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Büyükşehir yetkililerinin aktardığına göre, bakım faaliyetlerinin ana odağında öğrenci ve yaya güvenliği yer alıyor. Okul güzergahlarında bulunan yaya geçidi levhaları ve trafik işaretleri belirgin hale getirilerek yeni eğitim yılında olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yeni eğitim yılı zili çalmadan önce sahadaki tüm eksikliklerin giderilmesi planlanıyor. Sürücülerin ve öğrencilerin trafik akışında herhangi bir risk veya mağduriyet yaşamaması için onarım işlemlerinin kısa süre içinde bitirileceği bildirildi.