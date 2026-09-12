Antalya'nın falezler bölgesinde deniz yüzeyinde meydana gelen bulanıklık ve renk değişimi üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, durumun kanalizasyon sızıntısından değil, içme suyu hattındaki bir arızadan kaynaklandığı tespit edildi.

Bölgedeki altyapı çalışmaları esnasında 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında arıza meydana geldi. Hattan fışkıran suyun, yol yüzeyindeki toprak ve ince malzemeleri sürükleyerek yağmur suyu kanalları üzerinden denize ulaştığı belirlendi. Bu sürecin deniz yüzeyinde geçici bir çamur tabakası ve renk değişimine yol açtığı ifade edildi.

KİRLİLİK İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Çevre kirliliği endişesi yaratan görüntüler sonrası bölgedeki atık su terfi istasyonları mercek altına alındı. Belediyeden yapılan resmi açıklamada, sistemlerin sorunsuz çalıştığı ve denize herhangi bir kanalizasyon deşarjı olmadığı vurgulandı. Denizdeki bulanıklığın tamamen toprağa karışmış temiz içme suyundan ibaret olduğu kesinleşti.

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR NE DURUMDA?

Deniz ekosistemi ve su kalitesine yönelik kamuoyu hassasiyeti gerektiren bu tür olaylarda, kaynağın hızlı tespiti kirlilik şüphelerini ortadan kaldırdı. Ana içme suyu hattındaki arızanın onarımı için ekiplerin anında müdahale ettiği ve bölgedeki rutin takip işlemlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.