ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi Hapıllar Caddesi'nde uzun süredir devam eden su kesintisinin günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde susuz kalmanın büyük mağduriyet yarattığını söyleyen mahalle sakinleri, su kesintisi nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını dile getirdi. Vatandaşların tepkisini artıran ise su deposundan yola akan su oldu. İki gündür aralıksız şekilde yola aktığı belirtilen suyun boşa gitmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, "Evlerimizde bir damla su yok, ancak depodan akan tonlarca suyu izlemek zorunda kalıyoruz" diyerek yaşanan duruma isyan etti.

Sorunun çözülmesi için Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile iletişime geçmeye çalıştıklarını belirten vatandaşlar, yetkililere ulaşamadıklarını ifade etti. Mahalle halkı, hem günlerdir süren su kesintisinin giderilmesini hem de depodan yola akan suya acilen müdahale edilmesini istedi.

Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce bölgede inceleme yaparak hem su kesintisini hem de su israfına neden olan sorunu çözüme kavuşturmasını bekliyor. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN